В Днепре для работников мэрии устроили учебные сборы по военной подготовке

Такие учения для работников муниципалитета Днепра планируют проводить ежегодно.

22 августа, накануне 27-й годовщины независимости Украины, более 150 работников горсовета Днепра отправились на тренировочную площадку одного из подразделений Вооруженных сил Украины. Представители городских департаментов и управлений – мужчины и женщины разного возраста и уровня физической подготовки – осваивали воинское мастерство и сноровку. Все – добровольно.

Перед началом учений для участников провели построение и короткий инструктаж. Далее для выполнения задач их разделили на разные группы.

«Это – инициатива мэра Днепра Бориса Филатова. Такие навыки важны и актуальны. Все помнят, как несколько лет назад Днепр стал основным форпостом, сдержав российскую агрессию. Мы были одним из передовых городов, принявших на себя удар. Поэтому считаем правильным отмечать День Независимости именно так», – отметил заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.

Работники горсовета упражнялись в сборке и разборке стрелкового оружия, преодолевали полосу препятствий, старались уложиться в нормативы по защите от оружия массового поражения, а еще – тренировались оказывать первую медицинскую помощь в полевых условиях.

«Сначала было страшно. На самом деле, здесь все не так легко, как может казаться. Однако мне хотелось на себе испытать, как оно, почувствовать эмоции. Я немного боюсь высоты, поэтому мне было тяжело. Но если первого раза не получилось, обязательно получится в следующий», – рассказала сотрудница городской Инспекции по вопросам труда и занятости населения Ольга Богданец.

Инструкторы учебных сборов своих сегодняшних подопечных хвалят. Говорят: несмотря на отсутствие у многих опыта военной службы, с таки задачами справляются.

«Для первого раза все довольно прекрасно. Были такие люди, которые почти укладывались в норматив. Много кто надевал спецформу впервые, однако справились. Молодцы», – рассказал солдат Олег Житник.

Участники собрания также имели возможность осмотреть стрелковое оружие и военную технику на площадке воинской части, а еще – увидеть мастер-класс по рукопашному бою. Такие учения для работников муниципалитета Днепра планируют проводить ежегодно. Однако надеются, что полученные навыки боевой подготовки гражданскому населению все же не понадобятся.