Банный день: на Софийской площади помыли памятник Богдану Хмельницкому (видео)
21:09, 21 августа 2018Общество
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Мыли памятник по особенной технологии: без единой капли химии.
На Софийской площади помыли памятник Богдану Хмельницкому с конем
На Софийской площади в столице приводили в порядок памятник Богдану Хмельницкому.
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Мыли металлического гетмана по особенной технологии: без единой капли химии, холодной водой под большим давлением, говорится в сюжете ТСН.
Дело в том, что постамент сооружения оплетен растениями, любые моющие средства могут им навредить.
К тому же, такой способ мойки дает возможность сохранить благородную зеленоватую патину и даже сделать ее более яркой и выразительной.
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