Банный день: на Софийской площади помыли памятник Богдану Хмельницкому (видео)

21:09, 21 августа 2018
Общество
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Мыли металлического гетмана по особенной технологии: без единой капли химии, холодной водой под большим давлением, говорится в сюжете ТСН.

Дело в том, что постамент сооружения оплетен растениями, любые моющие средства могут им навредить.

К тому же, такой способ мойки дает возможность сохранить благородную зеленоватую патину и даже сделать ее более яркой и выразительной.

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Киеве появился монумент Илье Муромцу с лицом Вирастюка.

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Теги: #Киев#памятники