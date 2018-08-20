В ВККС хотят «закрыть» собеседования с претендентами на должности судей

В комиссии считают, что открытость процедуры отбора и назначения судей приводит к дискредитации судебной системы, а также к нападениям на судей из корыстных побуждений.

В Высшей квалификационной комиссии судей рассматривают возможность прекратить практику проведения собеседований с претендентами на должности судей в открытом режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, на посвященном ходу судебной реформы "круглом столе" председатель ВККС Сергей Козьяков отметил, что процедура отбора судей в Украине беспрецедентно открыта, и во многих случаях эта прозрачность может навредить судьям.

"Например, во время собеседования с кандидатом в судьи или судьей выясняются какие-то негативные факты о нем или о его имуществе. Это становится общеизвестным. А потом судья дает объяснения, что его имущество приобретено законно. Или оказывается, что недвижимость, которую приписывали судье, принадлежит его однофамильцу. И когда эта информация уже обнародована, то представьте себя на месте этого человека. Такого судью могут объявить недобропорядочным", - сказал Козьяков журналистам после мероприятия.

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Также он добавил, что открытость процедуры отбора судей приводит к тому, что "проблемы, которые возникают у одного судьи, переносятся на всю судебную систему".

Кроме того, Козьяков добавил, что открытость процедуры собеседования наносит вред судьям - переселенцам с оккупированных территорий.

"У этих судей осталось имущество на тех территориях, там живут их родственники. И уже в этом году, реагируя на просьбу этих судей, мы проводили с ними собеседование в закрытом режиме. Таких судей около 200, которые переехали с временно оккупированных территорий", - сказал председатель ВККС.