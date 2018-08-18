В Одессе прошел Марш равенства: полиция задержала двух человек (фото, видео)

Также в центре города собрались защитники "традиционных семейных ценностей".

Сегодня в центре Одессы состоялся фестиваль ЛГБТ-культуры "ОдесаПрайд -2018". Во время проведения Марша равенства в Одессе полиция задержала двух человек, которые напили на участников марша.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

"В Приморский отдел полиции в г. Одесса работники полиции доставили двух мужчин, которые совершили хулиганские действия в центре города, ударив прохожего. Сейчас устанавливается личности участников конфликта и обстоятельства случившегося", - говорится в сообщении.

Как сообщил корреспондент УНИАН, с самого утра полиция оцепила центр города. Было установлено высокое ограждение на Приморском бульваре, вдоль которого стоял кордон из правоохранителей.

За оградой - противники марша, в том числе представители радикальных организаций. Они скандировали: «Слава Украине!», «Вместе и до конца!» и тому подобное.

Возле памятника Дюку (внутри огороженной территории) находились около десяти человек, которые заявили, что выступают за «традиционные семейные ценности». Они держали плакаты: «Все вместе - за семью», флаги с изображением Иисуса Христа на сине-желтом фоне.

Кроме того, за забором стоят несколько священников, которые хотели пройти в зону проведения марша, но полиция их не пропустила. Один из представителей духовенства заявил, что правоохранители «на стороне дьявола» и добавил, что «проклинает их».

Как сообщал УНИАН, 16 августа в Одессе стартовал фестиваль квир-культуры «ОдессаПрайд-2018», в рамках которого запланирован марш, посвященный брачному равенству. Его лозунг - «Наши семьи - наша ценность!». Фестиваль проходит в течение трех дней и включает в себя социальные, дискуссионные и развлекательные события.

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В Одессе 14-16 августа 2015 года был запланирован фестиваль квир-культуры «ОдессаПрайд-2015», в рамках которого заявили проведение «Марша равенства». 12 августа стало известно, что мэрия Одессы отказалась принять заявку на проведение «Марша равенства», против которого также выступили представители религиозных конфессий. Одесский окружной административный суд запретил проведение марша.

15 августа 2015 года правоохранители задержали более 10 человек, которые бросали петарды по помещению, в котором находились участники фестиваля «ОдессаПрайд».

В 2016 году участникам второго «ОдессаПрайд» и горожанам, которые пришли их поддержать, удалось провести непродолжительный марш под охраной полиции, после которого людей увезли на автобусе подальше от противников указанных мероприятий.

В 2017 году фестиваль состоялся, марш начался, но его пришлось прервать, как заявили в полиции, в целях безопасности.