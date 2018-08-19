Самые лучшие поздравления с Яблочным Спасом
Православный праздник Преображение Господне, более известный в народе как Яблочный Спас, ежегодно отмечается 19 августа.
Наши предки говорили, что в этот день природа становится максимально зрелой, а после него погода начинает намекать на близость осени. «Пришел Спас – готовь рукавчики про запас», – предупреждали они.
19 августа прихожане посещают церковь, где освящают яблоки и другие фрукты, мед и хлебные колосья.
Поздравления с Яблочным Спасом
Светлый, прекрасный праздник сегодня —
Яблочный Спас, Преображенье Господне.
С Яблочным Спасом я вас поздравляю.
Сладкой, медовой вам жизни желаю.
Пусть полною чашею будет ваш дом,
А счастье с любовью всегда живут в нём!
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С Яблочным Спасом! Пусть Преображение Господне наполнит миром и добром людские сердца, а чистотой и светом — их помыслы. Возрадуйся и насладись этим днем, и пусть освященное яблочко исполнит твоё самое заветное желание.
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Вот и наступил самый светлый, радостный и прекрасный праздник - Яблочный Спас. Поздравляем всех христиан и желаем любви, добра, радости, счастья и успехов. Здоровья вам, вашим родным и близким. Всех благ земных. Пусть сбудутся мечты и сбудутся все ваши желания. Всего самого наилучшего. С праздником!
В августе всех поздравляют со Спасом.
Яблочек всем молодых, наливных!
Яблочный Спас наделяет вас счастьем,
Яблочный Спас вам желает любви!
Пусть изобильны столы у вас будут,
Будет судьба на подарки щедра,
Беды пускай вас совсем позабудут.
Радости вам! И со Спасом, друзья!
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Сегодня лето переходит в осень, наступает Преображение не только Господа нашего, но и природы. Приходит время для того, чтобы есть яблоки и печь пироги с ними. Сегодня Богородица в Раю раздает детишкам гостинцы и яблоки из райского сада. Со Вторым Спасом нас всех!
***
Давайте соблюдать заветы
Церковные праздники отмечать.
Чтобы были счастливы наши дети
Не будем никогда грешить.
Преображение Господне
С яблоками и медом встретим,
И будем две недели скромными
И мир к лучшему изменим!
***
Расплели свои косы невесты,
Разлилось вино по полям,
Кидает яблоки Иисус со смехом
Яблоневый спас идет по дворам!
***
Яблони в цвету недавно были,
А теперь от яблок ветку клонит до земли!
С яблочным спасом поздравляю,
Ты в ответ мне смс пришли!
***
Яблочный спас!
В сердце благодать разливается,
Добрые дела на земле начинаются,
Смирение и вера приходит к нам
в сердца Яблочный спас!
Звенит, поет моя душа!
***
Душистые, наливные
Яблоки молодые –
Яблочный спас идет,
Поздравленья всем вам шлет!
***
Яблочко душистое, наливное
Катится по лестнице – не догонишь.
Полная корзина яблок спелых.
Яблочный спас вам дарит веру!
Поспели яблоки в саду,
Народ собрался в храме…
К нему сегодня я приду
С созревшими плодами
И их раздам, как каждый год,
Не пропустив ни разу…
Пусть счастье нынче к вам придет!
И с Яблочным вас Спасом!
***
С Яблочным спасом! С Яблочным спасом!
К осени дело - готовьте запасы.
В белых одеждах святите плоды,
Чтобы зимою не ведать нужды.
Спелое яблоко с верою съешь,
И непременно дождешься чудес!
Пирог испеките, друзей угощайте.
Лето уходит - осень встречайте...
***
Урожай приносит сад:
Яблоки и виноград.
Освящают их кропленье
В чудный день Преображенья.
Все, как будто в день рожденья:
Стол накрытый, фрукты, мед!
В этот день Преображенья
Словно новым стал народ!
***
В это яблочное лето
Закрома полным-полны,
Солнцем радостным согреты,
Красны яблоки крупны.
На ладошке у ребёнка
Солнце яркое лежит.
Улыбаются глазёнки,
Сок по пальчикам бежит.
Все хрустят сегодня сладко,
Унеслась далёко грусть,
Возит яблоки лошадка,
Пахнет яблоками Русь.
С Яблочным Спасом!
***
Поздравляю тебя, мой друг, с Яблочным спасом! Желаю тебе, чтоб твоя жизнь была полна радостными событиями, как яблоня полна плодами в этот день, чтобы подруга твоя была тебе по вкусу как спелое наливное яблочко, а дела твои, чтоб давали всходы, как щедрое поле в разгар урожая!