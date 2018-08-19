Самые лучшие поздравления с Яблочным Спасом

Наши предки говорили, что в этот день природа становится максимально зрелой, а после него погода начинает намекать на близость осени.

Православный праздник Преображение Господне, более известный в народе как Яблочный Спас, ежегодно отмечается 19 августа.

Наши предки говорили, что в этот день природа становится максимально зрелой, а после него погода начинает намекать на близость осени. «Пришел Спас – готовь рукавчики про запас», – предупреждали они.

19 августа прихожане посещают церковь, где освящают яблоки и другие фрукты, мед и хлебные колосья.

Поздравления с Яблочным Спасом

Светлый, прекрасный праздник сегодня —

Яблочный Спас, Преображенье Господне.

С Яблочным Спасом я вас поздравляю.

Сладкой, медовой вам жизни желаю.

Пусть полною чашею будет ваш дом,

А счастье с любовью всегда живут в нём!

***

С Яблочным Спасом! Пусть Преображение Господне наполнит миром и добром людские сердца, а чистотой и светом — их помыслы. Возрадуйся и насладись этим днем, и пусть освященное яблочко исполнит твоё самое заветное желание.

***

Вот и наступил самый светлый, радостный и прекрасный праздник - Яблочный Спас. Поздравляем всех христиан и желаем любви, добра, радости, счастья и успехов. Здоровья вам, вашим родным и близким. Всех благ земных. Пусть сбудутся мечты и сбудутся все ваши желания. Всего самого наилучшего. С праздником!

В августе всех поздравляют со Спасом.

Яблочек всем молодых, наливных!

Яблочный Спас наделяет вас счастьем,

Яблочный Спас вам желает любви!

Пусть изобильны столы у вас будут,

Будет судьба на подарки щедра,

Беды пускай вас совсем позабудут.

Радости вам! И со Спасом, друзья!

***

Сегодня лето переходит в осень, наступает Преображение не только Господа нашего, но и природы. Приходит время для того, чтобы есть яблоки и печь пироги с ними. Сегодня Богородица в Раю раздает детишкам гостинцы и яблоки из райского сада. Со Вторым Спасом нас всех!

***

Давайте соблюдать заветы

Церковные праздники отмечать.

Чтобы были счастливы наши дети

Не будем никогда грешить.

Преображение Господне

С яблоками и медом встретим,

И будем две недели скромными

И мир к лучшему изменим!

***

Расплели свои косы невесты,

Разлилось вино по полям,

Кидает яблоки Иисус со смехом

Яблоневый спас идет по дворам!

***

Яблони в цвету недавно были,

А теперь от яблок ветку клонит до земли!

С яблочным спасом поздравляю,

Ты в ответ мне смс пришли!

***

Яблочный спас!

В сердце благодать разливается,

Добрые дела на земле начинаются,

Смирение и вера приходит к нам

в сердца Яблочный спас!

Звенит, поет моя душа!

***

Душистые, наливные

Яблоки молодые –

Яблочный спас идет,

Поздравленья всем вам шлет!

***

Яблочко душистое, наливное

Катится по лестнице – не догонишь.

Полная корзина яблок спелых.

Яблочный спас вам дарит веру!

Поспели яблоки в саду,

Народ собрался в храме…

К нему сегодня я приду

С созревшими плодами

И их раздам, как каждый год,

Не пропустив ни разу…

Пусть счастье нынче к вам придет!

И с Яблочным вас Спасом!

***

С Яблочным спасом! С Яблочным спасом!

К осени дело - готовьте запасы.

В белых одеждах святите плоды,

Чтобы зимою не ведать нужды.

Спелое яблоко с верою съешь,

И непременно дождешься чудес!

Пирог испеките, друзей угощайте.

Лето уходит - осень встречайте...

***

Урожай приносит сад:

Яблоки и виноград.

Освящают их кропленье

В чудный день Преображенья.

Все, как будто в день рожденья:

Стол накрытый, фрукты, мед!

В этот день Преображенья

Словно новым стал народ!

***

В это яблочное лето

Закрома полным-полны,

Солнцем радостным согреты,

Красны яблоки крупны.

На ладошке у ребёнка

Солнце яркое лежит.

Улыбаются глазёнки,

Сок по пальчикам бежит.

Все хрустят сегодня сладко,

Унеслась далёко грусть,

Возит яблоки лошадка,

Пахнет яблоками Русь.

С Яблочным Спасом!

***

Поздравляю тебя, мой друг, с Яблочным спасом! Желаю тебе, чтоб твоя жизнь была полна радостными событиями, как яблоня полна плодами в этот день, чтобы подруга твоя была тебе по вкусу как спелое наливное яблочко, а дела твои, чтоб давали всходы, как щедрое поле в разгар урожая!