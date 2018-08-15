Хедлайнером концерта во Львове в День Независимости будет группа The Hardkiss

В концерте примут участие другие известные украинские группы – «Гайдамаки», «OT VINTA». Организатор мероприятия – Львовская ОГА.

Изюминкой программы во Львове в День Независимости будет группа The Hardkiss, которая подтвердила свое участие в праздничном концерте на центральной площади города.

Об этом в Фейсбуке сообщил председатель ЛОГА Олег Синютка.

«Получили подтверждение. The Hardkiss в Львове – на праздновании главного праздника страны», – написал Синютка.

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Как сообщили в ЛОГА, главным событием Дня Независимости станет вечерний проект «Украина. История силы и побед» на площади возле здания Львовского национального академического театра оперы и балета им. Соломии Крушельницкой. Начало в 19:30.

В концерте примут участие другие известные украинские группы – «Гайдамаки», «OT VINTA». Организатор мероприятия – Львовская ОГА.