Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против «ДНР» и «ЛНР»

О соответствующих изменениях в список санкций сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Федеральный совет Швейцарии.

В новый санкционный список вошли 5 самопровозглашенных организаций на востоке Украины и 13 их главных представителей.

В частности, в список вошли председатель Центральной избирательной комиссии Луганска, который принимал участие в организации незаконных выборов 2 ноября, а также еще 12 представителей "правительств" и "парламентов" самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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Все они, как отмечается в сообщении, официально в качестве кандидатов на незаконных "выборах" активно поддержали действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, и ведут к дальнейшей дестабилизации.

Швейцария запретила финансовые отношения с пятью партиями и общественными организациями "ДНР" и "ЛНР".

Как сообщается, изменения вступят в силу 16 декабря с 18.00 по местному времени (19.00 по киевскому).