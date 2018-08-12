В Днепре на остановке транспорта обнаружили противотанковые мины (фото)

Мины обезвредили сотрудники пиротехнической службы.

В Днепре мужчина, прогуливавшийся по проспекту Богдана Хмельницкого, обратил внимание на два странных предмета, которые визуально напоминали противотанковые мины. Странную находку он обнаружил недалеко от конечной остановки маршрутного такси № 136.

На место инцидента направили бригаду ГСЧС и экипаж патрульной полиции.

Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на комментарий пресс-секретаря ГСЧС в Днепропетровской области Дарьи Гречищевой.

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По приезде на место выяснили, что мужчина действительно обнаружил две современные противотанковые мины. Полицейские оградили опасную территорию до прибытия группы взрывотехников.

Обе мины обезвредили сотрудники пиротехнической службы.

Интересно, что за последние несколько дней на территории области обнаружили более тридцати боеприпасов. Так, 9 августа на базе металлолома в селе Матроновка (Верхнеднепровский район) обнаружили 2 устаревших артиллерийских снаряда калибра 122 мм. А 10 августа на этом же складе нашли еще несколько видов устаревших артиллерийских снарядов. Всего на металлобазе в Матроновке обнаружили 31 снаряд.

Еще 1 снаряд был найден в Терновском районе Кривого Рога. Местный житель наткнулся на снаряд, когда работал на своем огороде.