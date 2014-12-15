В Севастополе сотни владельцев недвижимости могут лишиться собственности

"Судьба около 170 земельных участков рассматривается в судебных инстанциях. По ним готовятся решения о возврате в собственность города", - сказал Меняйло, сообщает Крыминформ.

По его словам, такая работа "идет планово". "В том числе, идет работа по землям Байдарской долины. Думаю, что в ближайшее время мы половину этих земель вернем /через суды/, так как они были приобретены в собственность незаконно", - отметил Меняйло.

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Он подчеркнул, что такую работу проводит правительство города совместно с правоохранительными органами. "Работа очень кропотливая, так как очень непросто доказать незаконность ранее принятых решений", - пояснил губернатор.

Меняйло напомнил, что правительством города подготовлен проект закона "О неэффективном собственнике", который поможет развязать большой клубок проблем с земельными участками и объектами, которые никак не используются либо используются не по прямому назначению.