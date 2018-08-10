Солнечное затмение 11 августа: к чему готовиться и как пережить (видео)

Солнечное затмение часто провоцирует у людей головные и сердечные боли, скачки давления, а также обострение хронических заболеваний.

В субботу, 11 августа 2018 года, с 11:02 по 14:30 состоится одно из самых влиятельных солнечных затмений 2018 года.

Исследования ученых давно доказали неоспоримое влияние солнечного затмения на человека. Считается, что любое солнечное или лунное затмение на людей и животных действует возбуждающе.

Солнечное затмение часто провоцирует у людей головные и сердечные боли, скачки давления, а также обострение хронических заболеваний. Больше всего влияние затмения ощутят люди с эндокринными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертоники и метеозависимые.

В такие периоды стоит быть внимательными по отношению к своему здоровью. Лучше заниматься йогой, медитацией (физические нагрузки разгружают нервную систему), поддерживать вокруг себя спокойную обстановку.

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В этот период необходимо вести спокойный образ жизни, не переутомляться, также стоит исключить алкоголь.

Кроме того не рекомендуется во время затмений принимать какие-либо важные решения и лучше отложить крупные траты. Водителям советуют соблюдать осторожность за рулем - в такие дни увеличивается количество ДТП.

Как сообщалось, увидеть затмение в реальном времени повезет жителям Северного полушария – а именно Монголии, Казахстана и северо-востока Китая, а также тем, кто проживает в Скандинавии, Эстонии и Латвии, Гренландии, северо-восточной части России и в северной части Канады.