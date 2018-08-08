Мать-одиночка в 17 лет: роженица из Днепра рассказала, кто отец ее тройни (видео)

17-летняя девушка родила трех дочерей.

В Днепре спасают новорожденных с экстремально низким весом, которых родила несовершеннолетняя.

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В трех кувезах младенцы в тяжелом состоянии под постоянным наблюдением врачей. Их беспокоит малейший шум и даже свет, говорится в сюжете ТСН.

В это время 17-летняя мать ищет, на что и где потом жить с детьми. А вот 17-летний отец девочек сбежал, как только узнал о тройняшках.

Девушка рассказала, что они встречались полгода, когда решились пойти к врачу. Сначала юный отец якобы был рад известию о тройняшках, а потом предложил избавиться от детей, а затем - вообще исчез. "Мы с ним не общаемся... Мне от этого человека ничего не нужно", - говорит новоиспеченная мама.

Как сообщал УНИАН, 30 июля в Одессе женщина родила двойню по дороге с пляжа.