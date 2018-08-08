Cтало известно, сколько часов работают украинцы в Израиле

Супружеская пара из Украины поделилась своим печальным опытом трудоустройства за границей.

Украинские заробитчане работают по 12-15 часов в сутки в Израиле, имея всего два перерыва за смену и при этом получая за свой труд меньше обещанного.

Об этом идет речь в сюжете телеканала Украина, сообщает "Обозреватель".

В материале приводится пример супружеской пары из Украины – Яны и Андрея, которые столкнулись со сложными условиями работы.

"Мы делали сэндвичи, и за два-три часа надо было сделать там сандвичей только одного вида тысячу штук. Нас там работало на том процессе пять человек. Один просто наполняет пакеты, такие специальные рукава с начинкой, другой все время просто заматывает стоит. Темп сумасшедший. Чем больше мы давали план, тем еще больше от нас требовали", - рассказала заробитчанка из Украины Яна.

Не выдержав, Яна попросилась в другой цех. Сейчас вместе с супругом они работают с семи утра до семи вечера. Часто остаются на работе дольше. Андрей делает кейки, а Яна украшает торты. Весь день на ногах, за смену всего два перерыва: 15 минут на завтрак, и 30 минут – на обед. И лишь один выходной, сообщает телеканал.

"Андрей и Яна в стране легально – подали прошение на предоставление им статуса беженца. И пока их дело на рассмотрении, платят им меньше установленного законом минимума. Но требовать справедливости боятся, иначе потеряют и эту, пусть и тяжелую работу, как и тысячи других заробитчан из Украины", - говорится в сюжете.