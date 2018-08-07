Умер известный украинский актер и режиссер

Известно, что Игорь Славинский продолжительное время болел.

Актер и режиссер Театра на Подоле, народный артист Украины Игорь Славинский скончался на 66 году жизни.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил театральный критик Олег Вергелис.

Режиссер продолжительное время болел, но даже несмотря на болезнь и невыносимую жару продолжал работать и ездил ставить спектакль в Николаеве.

"Игорь был не только режиссером, но и хорошим актером, он и обустраивал многие спектакли для своих замечательных коллег как сильные актерские бенефисы, как спектакли-исповеди. Поэтому его обожали актеры, его постоянно ждали в театрах разных украинских городов. Недавняя летняя рабочая поездка в Николаев оказалась роковой - последней. Организм не выдержал нагрузок, напряжения, жары. Не выдержал страстного "бега" по кругу. А в родном Театре на Подоле он уже начал работу над булгаковским "Бегом" с его капризными снами. И можно только представить, каким бы был этот спектакль. Но теперь он и сам стал частью наших театральных снов. Светлая память...", - рассказал Вергелис ZN.UA.

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Славинский родился 7 февраля 1953 года. В 1975 году закончил актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. Карпенко-Карого, начал работу в театре русской драмы имени Леси Украинки. В 1983 году стал актером Молодого театра, с 1987 – актер Театра на Подоле, получил диплом режиссера. С 2008 года занимал должность режиссера-постановщика Театра на Подоле.

Славинский также ставил спектакли на сценах других театров, играл в театрах и преподавал актерское мастерство в КНУТКиТ на курсе Николая Рушковского. На его счету также около 50 ролей в сериалах и фильмах.

Славинский четырежды становился лауреатом премии "Киевская пектораль", в 2010 году получил премию имени Амвросия Бучмы за лучшую режиссуру спектаклей "Мертвые души" и "Люксембургский сад" в Театре на Подоле. В 2018 году получил звание Народного артиста Украины.

Как сообщал УНИАН, актер театра и кино Александр Исаков, известный по сериалу "Счастливы вместе", скончался в больнице на сороковом году жизни.