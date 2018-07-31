Приходько рассказала, когда поедет с концертом в Крым (видео)

По ее словам последний раз в Крыму она была 8 марта 2014 года.

У нас в стране сейчас есть «раковая опухоль» – российские оккупанты. Мы все, каждый из нас – как лекарство. Кто умеет петь, кто – доставать беспилотники, кто – оказывать медицинскую помощь – мы все боремся с этой опухолью под названием Россия. Нашу страну пытаются расшатать, разделить, поделить и мы боремся.

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Об этом в интервью "Радио Свобода" заявила певица Анастасия Приходько. По ее словам последний раз в Крыму она была 8 марта 2014 года.

"Когда Крым избавится от российского флота, который там стоит, и когда все оккупанты уйдут с той земли", - заявила артистка, отвечая на вопрос о том, когда она собирается снова дать концерт на украинском полуострове.