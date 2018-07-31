В Днепре за два месяца демонтировали около полусотни наливаек

Жалобы по наливайкам жители могут оставлять в сообществе в соцсети. Все сообщения будет проверять Инспекция по вопросам благоустройства.

В Днепре за два месяца демонтировали 46 наливаек. Их убрали с улиц города в рамках очередной волны борьбы с местами незаконной продажи алкоголя на разлив. Эту операцию инициировал городской голова Днепра Борис Филатов.

Утром 31 июля демонтировали киоск, где незаконно разливали спиртное, на ул. Каруны, 49, что в Амур-Нижнеднепровском районе. Возле киоска был даже летняя площадка со столиками, но их вместе с товаром владельцы вывезли накануне.

«Хитрости, к которым прибегают владельцы наливаек, – маскировка, предоставление в последнюю секунду документов неизвестного происхождения, не остановят демонтаж. И он будет продолжаться до тех пор, пока мы не уберем последнюю наливайку в Днепре. На точку на улице Каруны, 49 мы получили много жалоб от местных жителей, инспекция проверила это место. Оказалось, что здесь был круглосуточный магазин-кафе, разливали алкоголь – также круглосуточно и без лицензии», – отметил начальник Инспекции по благоустройству Днепровского городского совета Руслан Мороз.

Жалобы по наливаек жители могут оставлять в сообществе в соцсети. Все сообщения будет проверять Инспекция по вопросам благоустройства.