За первое полугодие жертвами принудительного труда стали 112 украинцев - СМИ

Чаще всего путем насилия и обмана будущие жертвы попадают в Россию, Польшу, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.

Всего, за все время независимости Украины 230 тысяч граждан становились жертвами торговли людьми. Половина из них - жертвы трудовой эксплуатации. Другие – были вовлечены в сексуальное рабство, попрошайничество и торговлю органами.

"Торговля людьми - это глобальный преступный бизнес. Он настолько прибыльный, что охватывает почти весь мир. Поэтому Украина является и страной назначения, и страной транзита, и страной происхождения именно торговли людьми", - рассказывает Ирина Бойко, координатор работы по противодействию торговле людьми, сообщает ТСН.

Как сообщалось, 30 июля мир отметил день борьбы с торговлей людьми. По данным Международной организации труда, 21 млн человек во всем мире стали жертвами принудительного труда.



