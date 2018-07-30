В центре Одессы снова появились антисемитские граффити (фото)

Еврейская община обратилась с соответствующими заявлениями в полицию, в прокуратуру и в СБУ.

В центре Одессы снова появились антисемитские граффити. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь еврейской общины Болеслав Капулкин.

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«Вчера главный раввин Одессы и юга Украины Авраам Вольф и председатель Ассоциации бывших узников гетто Роман Шварцман закрасили надписи. Видеть, как 70 лет спустя после Холокоста, человек, прошедший гетто, вынужден закрашивать свастику на стенах родного города, потому что органы охраны правопорядка никаких других вариантов прекращения этого безобразия предложить не могут, очень неприятно», - заявил Капулкин. Он подчеркнул, что подобное унизительно, в первую очередь, для государства.

По его словам, в первый раз надписи антисемитского содержания появились в день финала Суперкубка Украины - 21 июля, и полиция «списала» это на приезжих футбольных болельщиков.

«Болельщики уехали, а надписи продолжают появляться, причем даже поверх прежних закрашенных. То есть это не разовый порыв души, пусть даже и черной антисемитской души, это продуманные и спланированные действия», - констатирует Капулкин.

Еврейская община обратилась с соответствующими заявлениями в полицию, в прокуратуру и в СБУ, но пока, как отмечается, результатов нет.

При этом в последнюю неделю исторический центр Одессы снова пестрит антисемитскими граффити.

Неизвестные злоумышленники на стенах зданий, в частности, нарисовали черной краской фашистскую свастику, написали: «Евреям смерть» и т. д.

В полиции данное заявление пока не комментируют.

Как сообщал УНИАН, 22 июля одесская полиция заявила, что устанавливает обстоятельства появления на зданиях в центре города надписей антисемитского содержания. Было открыто уголовное производство по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.