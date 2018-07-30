В полиции заговорили о создании открытого реестра педофилов

Подобные реестры существуют во многих европейских странах.

Начальник Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции Артем Крищенко высказался за создание в Украине открытого реестра педофилов.

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Соответствующее заявление он сделал в интервью, обнародованном на сайте МВД Украины.

«Я считаю, что мы должны ввести в Украине открытый реестр педофилов – такой, как во многих европейских странах. За рубежом такие люди никогда не смогут устроиться на государственную службу, в престижную фирму. Им даже могут отказать во въезде в любую страну», – отметил он.

По его словам, этот подход практикуется и в Украине, фигурантов иностранных реестров педофилов не пускают в страну.

«Например, когда к нам летит иностранец, который находится в открытом реестре, иностранные коллеги нам сообщают о прибытии такого гостя. Мы встречаем его в аэропорту и уведомляем об отказе в визите в нашу страну», – рассказал Крищенко.

Правоохранитель подчеркнул, что введение такого реестра даст возможность предотвратить многие преступления в отношении детей.

Крищенко также рассказал, что за полгода правоохранители выявили пять фактов торговли детьми. В четырех случаях новорожденных продавали родные «мамочки», еще в одном случае – женщина решила сдать своего 4-летнего сына в «аренду» для попрошайничества.

Кроме того, в этом году полиция направила в суд уголовное производство в отношении родителей, которые насиловали свою малолетнюю девочку.