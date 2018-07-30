Топ-5 изменений, которые ожидают украинцев в августе (видео)

С начала августа абитуриенты узнают, куда прошли на "бюджет, для автоперевозчиков введут электронный кабинет, в Киеве, Киевской и Кировоградской областях отключают аналоговое телевидение, а в столице обмен синих жетонов на зеленые будет проводиться только с доплатой.

1 августа абитуриенты узнают, куда прошли на "бюджет". Минобразования обнародует списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению на бюджетные места.

С 1 августа в Украине введут электронный кабинет для автоперевозчиков. В нем будут записаны все данные о перевозчике, его лицензии, маршруты, штрафные баллы и тому подобное.

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С 1 августа банки будут платить НБУ за получение разменных монет номиналом 10 и 50 коп. До этого подкрепления касс банков монетами было бесплатным.

С 1 августа в Киеве, Киевской и Кировоградской областях отключают аналоговое телевидение. Чтобы после отключения не остаться с белым шумом на экране, нужно будет купить ТВ-тюнер.

С 1 августа в киевском метро обмен жетонов будет производиться только с доплатой. Синие жетоны обменять на зеленые без доплаты можно до конца июля 2018 года.