Обвал моста в Киеве: ремонт еще не завершен

В Киеве продолжается ликвидация последствий размыва опор моста на улице Телиги.

На путепроводе на пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской в Подольском районе Киева продолжаются работы по ликвидации последствий размыва конуса путепровода, произошедшего 25 июля из-за сильного ливня.

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Как сообщили в КК «Киевавтодор», сейчас для восстановления поврежденного участка дорожники проводят работы по разборке переходной плиты путепровода, после чего будут проведены работы по обустройству новой основы переходной плиты и полностью восстановлен конус.

В рамках плановых работ продолжаются работы по обустройству опалубки тротуара и фундамента пешеходного ограждения.

Как сообщал УНИАН, 25 июля из-за сильного ливня произошло размытие опор путепровода на пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской, на котором проводятся работы по капитальному ремонту. В частности, произошел размыв конуса и части конструкции переходной плиты. Примерно 1,5 тыс. кубов песка, который был в конусе, вымыло наружу, и на улице Кирилловской образовался слой песка более 60-70 см.