Годовщина крещения Руси: история и празднование в Украине

27-28 июля верующие украинцы отмечают 1030-летие крещения Киевской Руси.

27-28 июля верующие украинцы отмечают 1030-летие крещения Киевской Руси.

Хотя принятие православия на территории Киевского княжества происходило в несколько этапов, однако именно 988 год считают началом новой эпохи древнерусского государства.

Крещение Руси и князь Владимир

В 988 году князь Владимир, сын князя Святослава, принял историческое решение о крещении Руси: крестился сам с женой. При крещении он получил имя Василий. А за действие, которое произошло в водах Днепра, когда крещение приняли все, князя люди стали звать «Великим».

После своего крещения Владимир приказал киевлянам креститься, и сбросить языческих идолов в Днепр. Место, где были крещены дети Владимира Великого в Киеве, до сих пор называется Крещатиком.

Святое Крещение приняли после Киева жители Новгорода и Смоленска, Полоцка и Турова, Псков, Луцка, Владимира-Волынского, Чернигова, Курска, Ростова Великого и других городов.

В храмах, богослужение совершалось по православному обычаю на понятном народу родном славянском языке, по тех книгах, которые еще за века до того были переведены с греческого на славянский святыми равноапостольными братьями Кириллом и Мефодием.

Стоит отметить, что приход христианства в Киевскую Русь связан княгиней Ольгой, которая была бабушкой Владимира. В 954 году княгиня совершила паломничество в Константинополь, где она приняла святое крещение, получив церковное имя Елена, а крестным отцом стал император Константин. Ольгу считают покровительницей православной веры. Благодаря ее деятельности на Руси стали строить храмы, устанавливать кресты и уничтожать языческую символику.

Как именно происходило крещение

Владимир после своего крещения приказал разбить все каменные капища и крестил своих сыновей от предыдущих браков в источнике, известном в нынешней столице Украины под именем Крещатика. А вслед за ними хрестилося много бояр. Согласно преданию, массовое крещение жителей города – "сошлось там людей без числа" – состоялось на месте, где в Днепр впадает река Почайна.

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После этого события на Руси начали активно строить христианские храмы, а на древнем капище в Киеве была построена церковь святого Василия и позже – Десятинную церковь. Впоследствии православие приходит в другие города Киевской Руси: Чернигов, Полоцк, Туров, где создавались епархии. Однако, этот процесс не всегда был быстрым и гладким, и затянулся всего на несколько веков. Так, к примеру, только в 1024 году Ярослав Мудрый подавил восстание волхвов во Владимиро-Суздальской земле и в 1071 аналогичное восстание повторилось. Ростов в свою очередь оставался языческим вплоть до конца XI века, а Муром и вятичи приняли новую веру еще через столетие... Именно такой является известная летописная схема.

Массовые мероприятия в годовщину крещения Киевской Руси в период современности

Официальным государственным праздником День Крещения Киевской Руси — 28 июля — стал согласно указу Президента Украины Виктора Ющенко в 2008 году. Следует добавить, что 28 июля считается днем смерти Князя Владимира, а именно крещение наиболее вероятно произошло 14 августа (по новому стилю).

В этом году 27-28 июля на центральных улицах столицы в честь праздника пройдут молебны и крестные ходы.

Согласно указу президента Украины от 8 августа 2017 "О мерах по подготовке и празднованию 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины" подготовлен ряд мероприятий и молебны.

Стоит отметить, что кроме торжественных молебнов, во всех районах Киева пройдут праздничные акции, которые коснутся учебных заведений. К тому же 27-28 июля в столице пройдут молебны и крестные ходы прихожан Украинской православной церкви Киевского патриархата, а также адептов УПЦ Московского Патриархата.