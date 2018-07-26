Стало известно, сколько Украина потратила на проведение Евровидения-2017

Счетная палата также выявила значительные нарушения в расходовании денег на организацию песенного конкурса.

Счетная палата выявила существенные нарушения в использовании средств на проведение песенного конкурса Евровидение-2017 в Украине.

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К соответствующему выводу ведомство пришло по результатам аудита эффективности использования средств, направленных на подготовку и проведение мероприятия. Как сообщила пресс-служба аудитора, в частности, Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) потратила с нарушением действующего и бюджетного законодательства 46,2 млн грн, в том числе 1,6 млн грн не по целевому назначению, 13,4 млн грн – неэкономно. Также было допущено неэффективное управление 9 млн грн. Кроме этого, имеется просроченная дебиторская задолженность в 700 тыс. грн.

«Кроме того, до настоящего времени не возвращено 430,6 млн грн, которые были перечислены Европейскому вещательному союзу с резервного фонда госбюджета в 2016 году. Эти средства были финансовой гарантией для обеспечения проведения Евровидения. И на них сейчас наложен арест», – отмечают в Счетной палате.

В сообщении отмечается, что за ненадлежащий контроль НОТУ за исполнением собственных предписаний и отсутствие действенного контроля Госкомтелерадио, как органа управления имуществом, исключительные имущественные права интеллектуальной собственности в целом на сумму 33,9 млн грн по данным бухгалтерского учета не учитывались, что также является нарушением законодательства.

В целом, по данным Счетной палаты, на подготовку и проведение Евровидения в Украине в 2017 году, потрачено 325,3 млн грн из общего фонда госбюджета, 192,8 млн грн субвенций из местного бюджета Киева, 77,4 млн грн от хозяйственной деятельности, полученных НОТУ во время подготовки конкурса, а также 192 млн грн других центральных органов исполнительной власти Украины и КГГА. Совокупные расходы составляют 787,5 млг грн, отмечает Счетная палата.

Конкурс Евровидение-2017 прошел в Киеве в мае 2017 года.