День сисадмина-2018: происхождение праздника, поздравления и мемы

В 2018 году День системного администратора приходится на 27 июля.

Свой профессиональный праздник системные администраторы отмечают в последнюю пятницу июля. Поэтому в 2018 году День системного администратора приходится на 27 июля.

История праздника

Традиция празднования зародилась начиная с 1999 года. Тогда один из американских системных администраторов из Чикаго по имени Тед Кекатос выступил с инициативой в поддержку нового профессионального праздника, который бы объединил специалистов этой, уже славной профессии. И 28-го июля того года этот праздник, под названием «System Administrator Appreciation Day», был впервые отмечен в США. В силу чрезвычайной актуальности и востребованности профессии системного администратора по всему миру, праздник День сисадмина быстро получил широкое распространение и вышел на международную арену.

Говорят, что профессия сисадмина сродни профессии врача - если все работает хорошо, о нем и не вспоминают, но если не работает - сисадмина вспоминают все и активно требуют помощи.

В этот день принято чествовать скромных тружеников «невидимого фронта», оберегающих благополучие корпоративных сетей и компьютеров - ведь именно от них напрямую зависит успешная работа компании.

Поздравления на день сисадмина

С Днем системного администратора! Желаю, чтобы никакие вирусы не одолевали твое здоровье, провода любви никогда не перегорали, программное обеспечение удачи постоянно совершенствовалось и обновлялось, принтеры всегда печатали только деньги, а подшефные пользователи не были ламерами.

Он — компьютеров начальник,

Ноутбуков господин,

Носит должность не случайно —

Самый лучший сисадмин.

Пожелать тебе мы рады —

Пусть выходит труд любой,

Чтоб зарплата и награды

Мчались следом за тобой!

«Чайники» мира выражают огромную благодарность системным администраторам за их превосходное качество со всем разобраться и все наладить! Желаем, чтобы у вас ничего не висло, не нервировало, а все документы были в безопасности!

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