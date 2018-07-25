Отдых в августе: украинцев ждут длинные выходные на День Независимости

Из-за празднования Дня Независимости украинцы будут отдыхать с 24 по 26 августа.

Поскольку в 2018 году День Независимости выпадает на пятницу, поэтому в предпоследнюю неделю месяца будет три выходных подряд - 24, 25 и 26 августа.

23 августа будет предпраздничным, поэтому рабочее время во всех учреждениях будет сокращено на один час.

В целом же в этом году украинцы в августе получат девять выходных.

История праздника Дня Независимости

Дата празднования Дня Независимости непосредственно связана с историей становления государственности страны.

27 лет назад – в 1991 году - Верховной Радой была провозглашена независимость Украины. Эта дата неизменна и приходится на 24 августа. Именно в этот день был принят Акт о независимости Украины.

Стоит отметить, что изначально День Независимости Украины был объявлен 16 июля 1991 года, поскольку ровно год назад Верховная рада УССР, главный на тот момент законодательный орган страны, приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины.

Позже, 24 августа 1991 года Верховная рада УССР приняла Акт провозглашения независимости Украины. Этот момент принято считать датой образования Украины в современном виде. Впоследствии этот судьбоносный документ был подтвержден гражданами Украины на всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 года. В связи с этим возникла необходимость изменить дату праздника День Независимости Украины.

И 20 февраля 1992 года Верховная рада Украины в своем постановлении "О Дне независимости Украины" отметила: "учитывая волю украинского народа и его извечное стремление к независимости, подтверждая историческую весомость принятия Акта провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года, Верховная Рада Украины постановляет считать день 24 августа Днем Независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный общенародный праздник Украины".

Итак, начиная с 1992 года, День Независимости Украины стал ежегодно отмечаться именно 24 августа.

Праздничные мероприятия на День Независимости-2018

В 27-й день рождения страны в Киеве на Крещатике и Майдане пройдет военный парад. Изюминкой парада будет демонстрация новых образцов артиллерийской и ракетной техники, которую произвели на просторах нашей Родины.

Так еще в апреле Президент Петр Порошенко подписал указ "О праздновании 27-й годовщины независимости Украины", согласно которому будет проведен военный парад.

"24 августа, в День независимости Украины, должен быть проведен парад войск на улице Крещатик и майдане Независимости в столице Украины – Киеве. Указом также определено проведение тематических торжественных, научных, информационно-образовательных и патриотически-воспитательных мероприятий в Украине и за ее пределами, молебнов за Украину", - говорится в сообщении.

Порошенко поручил правительству создать Организационный комитет по подготовке и празднованию 27-й годовщины независимости Украины и разработать и выполнить план мероприятий по подготовке и празднованию 27-й годовщины независимости Украины и 100 - летия возрождения украинской государственности.