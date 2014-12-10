В центре Николаева в результате стрельбы погиб мужчина (фото)

15:58, 10 декабря 2014
Общество
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Сегодня около 14:10 возле магазина "Сотка" в Николаеве произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб и еще один получил ранение.

В Миколаєві відбулася стрілянина на вулиці \ фото egalite.com.ua

По словам очевидцев, двое мужчин находились в автомобиле Suzuki возле магазина. Затем они вышли из машины и один из них выстрелил в ногу другому, после чего застрелился сам, пишет издание "Эгалит".

В результаті якої одна людина загинула фото egalite.com.ua

Свидетели происшествия сразу вызвали скорую и наряд милиции. Врачи, прибывшие на место стрельбы, констатировали смерть мужчины, которому на вид было лет 30.

Ще одна отримала поранення \ фото egalite.com.ua

В настоящее время место стрельбы и вход в магазин оцеплены милицией, рядом с телом погибшего лежал обрез.

На місці події працює міліція \ еgalite.com.ua

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