В центре Николаева в результате стрельбы погиб мужчина (фото)

По словам очевидцев, двое мужчин находились в автомобиле Suzuki возле магазина. Затем они вышли из машины и один из них выстрелил в ногу другому, после чего застрелился сам, пишет издание "Эгалит".

Свидетели происшествия сразу вызвали скорую и наряд милиции. Врачи, прибывшие на место стрельбы, констатировали смерть мужчины, которому на вид было лет 30.

В настоящее время место стрельбы и вход в магазин оцеплены милицией, рядом с телом погибшего лежал обрез.