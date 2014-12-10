В центре Николаева в результате стрельбы погиб мужчина (фото)
15:58, 10 декабря 2014Общество
41 0
Сегодня около 14:10 возле магазина "Сотка" в Николаеве произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб и еще один получил ранение.
В Николаеве произошла стрельба на улице \ фото egalite.com.ua
По словам очевидцев, двое мужчин находились в автомобиле Suzuki возле магазина. Затем они вышли из машины и один из них выстрелил в ногу другому, после чего застрелился сам, пишет издание "Эгалит".
В результате которой один человек погиб\ фото egalite.com.ua
Свидетели происшествия сразу вызвали скорую и наряд милиции. Врачи, прибывшие на место стрельбы, констатировали смерть мужчины, которому на вид было лет 30.
Еще одна получила ранения \ фото egalite.com.ua
В настоящее время место стрельбы и вход в магазин оцеплены милицией, рядом с телом погибшего лежал обрез.
В центре Николаеве один мужчина застрелил другого
На месте происшествия работает милиция \ еgalite.com.ua
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter