На Ивано-Франковщине пара покончила с собой за месяц до свадьбы: священник отказался их хоронить

Родственники погибшей обращались с заключением экспертизы о причине смерти девушки, где указана "сердечная недостаточность", к епископу.

В селе Речка Косовского района Ивано-Франковской области священник отказывается отправить службу за упокой пары, которая за месяц до свадьбы наложила на себя руки.

Родственники в отчаянии: не помогло даже обращение к епископу. Близкие также настаивают, что в случае с девушкой самоубийство не доказано, передают "Новости Закарпатья".

Трагедия произошла 20 июля. Родственники рассказали, что в тот день 23-летняя Марьяна Кищук и ее 26-летний жених Николай были вместе с семьей девушки на выпускном ее младшего брата. Ночью они, не дождавшись окончания праздника, захотели поехать домой. Мама девушки отвезла их к собственному дому, оставила и вернулась на празднование.

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"Ехать недалеко – два километра, а когда вернулись он (Николай, – Ред.) вынес ее на руках из дома и сказал, что Марьяне очень плохо", – рассказывает родственник.

В это время девушка уже была мертва. Ее отвезли в Косовскую районную больницу, но вернуть девушку к жизни не удалось. В заключении экспертизы указывается, что причина смерти – отравление неизвестным веществом, которое вызвало сердечную недостаточность.

Утром жених Николай переспросил, живая ли Марьяна. После этого парень взял охотничий карабин и выстрелил себе в грудь. Умер на месте.

В местной церкви Святителя Василия Великого (УПЦ КП) о. Михаил Кищук отказался отправить службу за упокой умершего. Марьяну похоронили в воскресенье, а Николая похоронят в среду, 25 июля.

Родственники погибшей обращались с заключением экспертизы о причине смерти девушки, где указана "сердечная недостаточность", к епископу. По их словам, он согласовал службу за упокой, однако даже дозвониться к священнику Михаилу Кищуку не смог. Вернувшись в деревню, родственники увидели, что церковь закрыта. Связаться со священником им до сих пор не удается.

Напомним, 4 июня известный украинский режиссер Леонид Кантер наложил на себя руки. Перед самоубийством он оставил несколько записок, в которых пояснил мотивы этого шага.