Украинский нардеп оказался в эпицентре лесных пожаров в Греции

13:12, 24 июля 2018
Общество
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

"Хотели с Наталкой Фицич хоть ненадолго убежать подальше от новостей, и под Афинами попали в эпицентр событий, горячих в прямом смысле. В этом районе уже 24 погибших. Мы едва оттуда выбрались, но слава Богу все хорошо", - написал Арьев.

Как сообщал УНИАН, число жертв лесных пожаров в Греции достигло 50 человек, еще 150 человек пострадали.

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Теги: #Греция#лесной пожар#Арьев вице-президент ПАСЕ