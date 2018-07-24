Украинский нардеп оказался в эпицентре лесных пожаров в Греции

В районе, где находился нардеп Владимир Арьев, погибло 24 человека.

Народный депутат Украины и вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев оказался в эпицентре событий в Греции, где разгорелись лесные пожары.

Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

"Хотели с Наталкой Фицич хоть ненадолго убежать подальше от новостей, и под Афинами попали в эпицентр событий, горячих в прямом смысле. В этом районе уже 24 погибших. Мы едва оттуда выбрались, но слава Богу все хорошо", - написал Арьев.

Как сообщал УНИАН, число жертв лесных пожаров в Греции достигло 50 человек, еще 150 человек пострадали.