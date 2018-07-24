День ангела Ольги: значение и характер девушек с этим именем, поздравления с праздником

Сегодня, 24 июля, отмечается день памяти святой равноапостольной великой княгини Ольги.

Ольга – одно из самых популярных имен в Украине, поэтому именины Ольги – довольно популярный праздник у нас.

День Ангела Ольги по церковному календарю отмечается в день памяти святой равноапостольной великой княгини Ольги – 24 июля. Это день ее смерти.

Также помимо 24 июля Оли также празднуют свои именины 10 февраля, 6 и 14 марта, а также 17 июля и 23 ноября.

Имя Ольга и его значение

Имя Ольга заимствовано из скандинавских языков, происходит от имени Хельга.

В переводе Хельга означает «святая», «священная», «светлая», «ясная», «мудрая», «роковая». Также считается, что имя Ольга является женской формой мужского имени Олег.

У древних славян было родственное имя Вольга и переводилось как «чудодей – творящий чудеса».

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Какие девушки с этим именем

Основные черты характера девушки по имени Ольга – это сильная воля, интеллект и большая работоспособность. Она упрямо идет к намеченной цели, не замечая возникающих вокруг нее проблем. Для Ольги опасно не дать проявиться своим талантам. Ольга стремится быть независимой во всем. Она словно борец, обладающий трудным, но сильным характером. Будьте уверены, что то, что оказалось в руках Ольги, она так просто не отпустит. За свою «добычу» девушка борется до последнего.

Совместимость имени Ольга

Отличную пару Оле составят: Захар, Анатолий, Вадим, Владислав, Виктор, Лев, Руслан, Сергей, Илья, Олег, Степан, Семён. Если избранника зовут: Николай, Денис, Константин, Игорь, лучше не оформлять отношения.

Поздравления с именинами

Пожелаем мы Вам, Оля,

Век не знать тоски и боли.

Больше праздников и счастья —

Ярко жизнь свою раскрасьте!

В мелочах ищите чудо,

Избегайте пересудов

И к мечтам идите чётко

Вы уверенной походкой.

Ольги все мудры — уж точно!

Поздравляем! Любим очень.

Ты носишь имя великой княгини, ты — самая отважная женщина, которая умеет создавать и беречь домашний очаг. Я от всего сердца поздравляю тебя с твоим праздником, желаю тебе любви и женского счастья, пусть они сопутствуют тебе всю твою жизнь. Я горд знакомством с таким великодушным человеком, хорошей подругой, доброй матерью и понимающей женой. Пусть этот день станет для тебя замечательной сказкой, где героями будут твои близкие и любимые люди.

Ты непокорная княгиня,

Святая, добрая богиня.

Прими ты наши поздравления

В твои день — в прекрасный день рождения.

Пусть в жизни тебе улыбнется удача,

Несложною станет любая задача,

Пусть сказка откроет в судьбе филиал.

Ты, Ольга, всегда и для всех — идеал!

Дорогая Ольга, я тебя поздравляю и хочу пожелать всегда быть вольной и гордой птицей, лететь навстречу своим мечтам и желаниям, в любом деле проявлять свой талант и высокий интеллект, с уверенностью и лёгкостью добиваться всех целей, полностью отдаваться добрым и светлым чувствам, хранить в сердце любовь, а в душе — счастье.