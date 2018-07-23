День святой Ольги: история праздника, традиции и поздравления

24 июля верующие восточного обряда чествуют равноапостольную Ольгу, княгиню Киевскую, которая сделала очень много для развития Киевской Руси.

Именины Ольги, в честь дня святой равноапостольной княгини Ольги, отмечают 24 июля.

Церковь в этот день чтит образ женщины, которая вошла в историю, княгини Ольги. День Ольги по церковному календарю — повод почтить память святой, а также поздравить с именинами тех, кто носит это имя.

История праздника и почему Ольгу считают святой

Великая княгиня Ольга родилась в Пскове. В 903 году она стала женой князя Киевского Игоря. А после того, как князь погиб в 945 году, Ольга заняла его престол и стала княгиней Киевской Руси. Она была опекуном своего сына Святослава, который в итоге стал правителем государства.

С именем Ольги связан приход христианства в Киевскую Русь. В 954 году княгиня совершила паломничество в Константинополь, где она приняла святое крещение, получив церковное имя Елена, а крестным отцом стал император Константин.

Ольгу считают покровительницей православной веры. Благодаря ее деятельности на Руси начали строить храмы, устанавливать кресты и уничтожать языческую символику.

Позже ее внук, князь Владимир, впоследствии крестивший Русь, принял крещение именно по ее примеру.

Традиции на день Ольги

По православным традициям, в день Ольги нужно молиться об утешении вдов, а также об укреплении веры новоиспеченных христиан.

Святая Ольга помогает уберечь себя и родных от бед и невзгод. А молодым девушкам удачно выйти замуж.

В старину день святой Ольги начинались полевые работы: люди выходили на поля собирать и заготавливать сено.

По традиции, в церквях проводят праздничные службы в память о святой.

Поздравления на именины Ольги в поэзии и прозе

Имя Ольга заимствовано из скандинавского языка, происходит от имени Хельга. Значение имени Ольга – святая.

Солнце ясными лучами в вышине

Освещает, Ольга, путь тебе,

Пусть успеха твоего не рвется нить,

Чтобы в радости и счастье долго жить!

Дорогая Оленька, поздравляю тебя с праздником! Пусть в твоей жизни найдется ключ от сундука, в котором спрятаны исполнения твоих самых заветных желаний. И пусть этот ключ сам окажется в твоих руках именно тогда, когда это нужно тебе больше всего. Будь счастлива!

Ольга – скандинавское «святая».

Твое имя – мужество и свет,

Твое имя мучит и ласкает,

Имя – страсть и имя – легкий след…

В день, когда ты отмечаешь именины,

Написать хочу, чтоб ты могла прочесть:

Будь красивой, умной и счастливой!

Оставайся той, какая есть!

Ты носишь имя великой княгини, ты — самая отважная женщина, которая умеет создавать и беречь домашний очаг. Я от всего сердца поздравляю тебя с твоим праздником, желаю тебе любви и женского счастья, пусть они сопутствуют тебе всю твою жизнь. Я горд знакомством с таким великодушным человеком, хорошей подругой, доброй матерью и понимающей женой. Пусть этот день станет для тебя замечательной сказкой, где героями будут твои близкие и любимые люди.

Теперь у вас на День Ольги 2018 есть поздравления с Днем Ольги. Проведите день в праздничной атмосфере.