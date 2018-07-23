Третьяков: 40 ветеранов прошли курс обучения, чтобы работать в профильном министерстве

Первую группу из 40 слушателей представляли ветераны Вооруженных Сил Украины, представители добровольческих батальонов и волонтеры.

20 июля в Национальной академии государственного управления при Президенте Украины завершился первый этап курсов повышения квалификации и подготовки ветеранов войны и участников АТО к государственной службе. Об этом сообщили в Комитете Верховной Рады по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью.

Первую группу из 40 слушателей представляли ветераны Вооруженных Сил Украины, представители добровольческих батальонов и волонтеры. Они получили сертификаты о прохождении курсов по направлению «Публичное управление и администрирование». Обучение проводилось в современных формах интерактивных технологий - чата (текстовая конференция), скайп-конференции, вебинара, видео-тренинга, видеочата, виртуального тьюториала и т.д. По завершении обучения состоялось компьютерное тестирование.

«Многие из ветеранов показали на тестах отличные результаты. Это люди, которыми действительно нужно гордиться. Они прошли войну, защищали нашу страну на Востоке. И теперь, в мирной жизни, решили приносить пользу Украине на государственной службе», - заявил председатель Комитета, народный депутат Александр Третьяков на своей странице в Facebook.

По словам Третьякова, идея создания такого учебного проекта заключалась в том, чтобы подготовить кадровый ресурс для будущего Министерства ветеранов.

«Эту инициативу наш Комитет Верховной Рады по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью предложил воплотить в апреле этого года, и я очень благодарен всем причастным за то, как быстро ее удалось реализовать. Убежден, что аппарат будущего профильного министерства должен состоять на 30-40% именно из ветеранов. Такой опыт успешно воплощен в развитых странах, и в Украине должен принести положительный результат», - отметил он.

Проект был осуществлен при поддержке благотворительной организации «Фонд Александра Третьякова», отмечается на сайте Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. Фонд оплатил 70% стоимости обучения на курсах для каждого из ветеранов.

Обучение второй группы с 60 ветеранов в Институте повышения квалификации руководящих кадров Национальной академии запланировано с 28 августа по 27 сентября.

Ранее глава Комитета ВР по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью Александр Третьяков призвал премьер-министра Владимира Гройсмана выполнить положения Конституции и подать на рассмотрение Верховной рады кандидатуру министра по делам ветеранов. По словам народного депутата, в течение длительного времени Кабинет министров фактически игнорирует вопрос создания такого министерства, несмотря на соответствующее постановление Верховной Рады, широкую поддержку этого шага общественностью, ветеранами и международный опыт. «Новосозданный орган не сможет начать эффективную работу без первого лица ведомства», - заявил народный депутат.