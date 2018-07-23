"О, мальчик в трусиках": советник Авакова разделся на Закарпатье (фото)
09:47, 23 июля 2018Общество
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Зорян Шкиряк похвастался подтянутым телом на фото.
Шкиряк на Закарпатье / фото facebook.com/zoryan.zoryan
Советник главы МВД Зорян Шкиряк опубликовал обнаженный снимок в плавках в Закарпатской области.
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На своей странице в Facebook он отметил, что выходной день проводит, наслаждаясь солнцем и свежим воздухом.
47-летний Зорян Шкиряк на фото выглядит подтянутым: на его животе видны кубики пресса. Кроме того, его тело украшает ряд татуировок.
В комментариях под фото журналист Андрей Дзиндзя написал: "О, мальчик в трусиках".
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