Супрун дала несколько советов любителям сладкого, как не заболеть диабетом

ВОЗ рекомендует ограничить употребление свободного сахара до 10% от общего количества потребленных калорий.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о влиянии сладкого на организм человека. По ее словам, сочетание сахара, белой муки, масла и транс-жиров могут способствовать появлению сердечно-сосудистых болезней, ожирения, кариеса, болезней печени и некоторых видов рака. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Большую опасность для здоровья имеют добавленный сахар, то есть тот, который искусственно добавляют к продуктам, чтобы сделать их вкуснее. Например, сладкие газированные напитки, ароматизированные йогурты и большинство десертов - пирожные, торты и печенье", - пишет в.о. министра.

Как рассказывает Ульяна Супрун, ВОЗ рекомендует ограничить употребление свободного сахара до 10% от общего количества потребленных калорий. Для людей, которые ежедневно тратят в среднем 2000 ккал (а это большинство взрослых, которые ведут малоактивный образ жизни) - до 50 г в сутки (10 чайных ложек).

"Если же вы активны в течение дня, и в целом разумно потребляете сладости - риски для здоровья кардинально уменьшаются. Однако не стоит забывать, что сахар во вкусных десертах - это в основном "пустые" калории, которые не принесут вам никакой пользы. Поэтому лучше снизить количество таких продуктов в своем рационе, насколько это возможно", - говорится в сообщении.

Если вам все-таки трудно отказаться от сладкого, Ульяна Супрун написала несколько советов:

1. Готовьте собственные десерты.

Сладости из магазина обычно перенасыщены вредными добавленными сахарами и другими примесями, поэтому по возможности готовьте десерт дома. Таким образом вы сможете использовать меньше масла и сахара, или же добавить к десерту более полезные добавки, такие как сухофрукты или орехи.

2. Контролируйте порции и количество сладкого.

Часто ограничения на любимые продукты порождают еще большее желание их получить. Поэтому рекомендации есть десерт всего один раз в неделю или же в особых случаях очень часто не срабатывают. Вместо этого лучше контролируйте размер порции.

3. Сразу четко определяйте порцию.

Этот способ часто стоит большого количества усилий, ведь кажется трудно дать покой уже начатой пачке печенья. Отберите небольшое количество и перед тем, как начать есть, просто отложите подальше все остатки.

"Помните, самый безопасный способ потреблять сладкое - выбрать более полезные альтернативы. Черный шоколад, орехи, мед и сухофрукты могут заменить вредные пирожные с кремом", - подытожила глава Минздрава.