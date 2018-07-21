Денисова подтвердила "дизентерию" у 60 госпитализированных из лагеря «Орленок» на Донбассе

По данным Минздрава, всего заболели 94 человека, находившихся в лагере «Орленок». Больных госпитализировали в начале недели. 30 детей уже готовят к выписке из больницы.

У 60 госпитализированных из лагеря «Орленок» в Донецкой области подтвержден диагноз «дизентерия».

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в Facebook.

«Дизентерия подтверждена у 56 детей и 4 взрослых.

Это последняя информация на данный момент о массовом отравлении в лагере «Орленок». Сейчас в больнице города Славянска у 22-х уже человек подтвержден диагноз, в стационаре находятся 16 детей, Лиманы - у 5-х подтвержден диагноз, в стационаре сейчас 7 детей. Краматорск - у 22-х подтвержден диагноз, в стационаре находятся 1 ребенок и 1 взрослый, Мирноград - подтвержденный диагноз у 6, в стационаре находятся 3 человека. Константиновка - подтвержден диагноз у одного, в стационаре также находится один человек. Дружковка - подтвержден диагноз у 4-х, в стационаре находятся 7 человек», - написала Денисова.

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По ее данным, состояние больных - ближе к удовлетворительному.

«Завершается курс антибактериальной терапии. 30 детей уже готовят к выписке», - добавила омбудсмен.

Как сообщал УНИАН, вечером 16 июня в лагере «Орленок» в Донецкой области произошло массовое отравление детей. По состоянию на 18 июля из заведения были госпитализированы 84 человека, в том числе 68 детей.

По данным Минздрава, всего заболели 94 человека, находившихся в лагере «Орленок».

По факту отравления детей было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Деятельность учреждения «Орленок» прекращена.

По состоянию на 19 июля у 18 больных был подтвержден диагноз «острая дизентерия Зонне».