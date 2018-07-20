В Киеве подсветят красным Парковый мост через Днепр

Парковый мост через Днепр подсветят в рамках всемирной акции в поддержку людей с инвалидностью. В мероприятии будут задействованы 50 самых известных сооружений на планете.

Сегодня Парковый мост через Днепр в Киеве подсветят красным в рамках всемирной акции в поддержку людей с инвалидностью.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

20 июля в мире отмечается 50-летний юбилей благотворительной организации «Специальная Олимпиада», которая сейчас является наиболее популярной и массовой международной спортивной организацией людей с инвалидностью. Под ее опекой находится более 5 млн людей с недостатками умственного развития в 170 странах мира.

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С целью привлечения внимания цивилизованного мира к пониманию важности широкого вовлечения людей с ограниченными интеллектуальными возможностями в общественную жизнь и демонстрации их достоинства и равенства прав будут подсвечены 50 самых известных сооружений на планете.

К мероприятию, в частности, присоединятся: Колизей в Риме, Триумфальная арка в Париже, Акрополь в Афинах, Венская и Сиднейская оперы и другие знаковые здания.

«Поддержит акцию и Киев, в частности, с 20:30 до 22:30 Парковый мост, соединяющий центральную часть Киева с парковой зоной и пляжами Труханова острова, подсветят знаковым для БО «Специальная Олимпиада» красным светом», - отметили в столичной мэрии.