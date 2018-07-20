Дени Лаван: Меня очень трогает судьба Олега Сенцова, и это – не политика. Самое главное – свобода человека, и его историю нельзя замалчивать

Приезд в Одессу известного французского актера Дени Лавана стал одним из самых значимых событий Одесского международного кинофестиваля. Звездный гость снялся в почти сотне картин, в том числе, в главной роли у режиссера Клер Дени в «Красивой работе» - одной из вершин французского кино девяностых прошлого века, сыграл двойника Чарли Чаплина в «Мистер одиночество», а также тренера известного украинского борца Поддубного – Эжена в кинофильме «Поддубный». Однако наиболее известен актер Лаван как аlter ego титулованного режиссера Леоса Каракса. Дени сыграл главные роли почти во всех его фильмах. В их числе трилогия «Токио», где актер виртуозно изобразил персонаж «Дерьмо», который живет в городской канализации, откуда изредка вылезает и нападает на людей. В Южной Пальмире, несмотря на жару, эксцентричный француз появлялся на людях в темном головном уборе, а на интервью пришел «закутанным» в черную одежду.

Мсье Лаван, вы уже бывали в Украине? Знакомы ли с творчеством украинских режиссеров? Каковы впечатления об Одессе?

В Украине был четыре года назад, приезжал в Киев на фестиваль театров. К сожалению, с творчеством украинских режиссеров не знаком, но надеюсь восполнить этот пробел… В Одессе впервые – очень красивый город, в котором живут гостеприимные люди.

Многие сравнивают Одессу с вашим родным Парижем, утверждая, что горда похожи…

(Громко смеется). Очень хорошо знаю Париж, так как живу в нем, и утверждаю: столица Франции значительно отличается от Одессы, которая мне очень понравилась. И это – хорошо во всех смыслах. У любого города есть история, и в каждом – история своя.

Если Одесса в чем-то немножко похожа на Париж, так в том, что это город, который вызывает желание гулять, что-то планировать, потому что в центре здесь тоже все пропитано стариной. Однако атмосфера очень отличается от парижской. У вас - море, своеобразные холмы, улочки, которые спускаются к побережью. Одесса – морской город, у которого богатое прошлое – восточное, славянское, европейское. Особенная атмосфера, которую ощутил, просто прогуливаясь. Например, посетил два рынка – «Привоз» и «Староконный» (самый старый рынок Одессы, – УНИАН).

И чем вас привлекли рынки?

Просто люблю их, и мне нравится открывать для себя город не как туристу, который ходит по определенным музеям. Я - дикий этнолог, хочу чувствовать население, сливаться с ним, и особенно это ощущаешь на рынках. Увидел на «Привозе» такую красоту! Заходишь в молочный павильон, а там прилавки с сыром!

Для меня это выражение жизни, место, где чувствую, понимаю разницу в культуре. Понимаю менталитет, сущность местного населения.

На «блошиный» рынок – «Староконный» – я пошел, потому что обожаю старые вещи - вещи, у которых есть прошлое. Где бы ни был, скажем, в Пекине, если могу найти нужный рынок, всегда иду туда и счастлив.

Что вы купили в Одессе?

Круглый камень! (Демонстрирует довольно крупный гладкий камень в форме шара, – УНИАН). У меня такое впечатление, что это – древняя штука, нечто ископаемое. Еще купил колокольчики (показал маленький колокольчик и позвенел им, - УНИАН). Это вещи, которые, наверное, кажутся совершенно бесполезными, но мне они просто нравятся.

Хотели бы сниматься в Южной Пальмире?

Да, конечно! Я нашел здесь очень много вдохновляющих мест - прекрасные старые дворы, маленькие улочки, мостовую, канатную дорогу, которая спускается на пляж… Все портовые города - особенные. Если бы был режиссером, обязательно делал бы здесь кино. Но в Одессе и так уже много снимали. Тот же знаменитый Сергей Эйзенштейн, его «Броненосец «Потемкин», коляска с младенцем на Потемкинской лестнице (Эйзенштейн в качестве натуры для фильма, снятом к 20-летию революции 1905-го, использовал Бульварную (Потемкинскую) лестницу. Самая впечатляющая сцена - расстрел на ней мирной толпы. В частности, известен кадр - падающая коляска с плачущим ребенком, которую выпустила из рук смертельно раненая мать, - УНИАН).

Как видите, у меня - достаточно классическая стереотипная картинка об Одессе. Клише… Однако, есть в Южной Пальмире нечто особенное, очень богатое, много поэзии.

И есть еще канализация – чем не натура для вашего «Дерьма»?

О, да! Нужно сказать Леосу Караксу, чтобы месье Дерьмо вылез здесь из канализационного люка (смеется, - УНИАН).

Правда, что вы считаете этой своей лучшей ролью?

Думаю, это самое необычное, что могло со мной произойти, и что со мной сделал Леос Каракс. «Дерьмо» - роль, которая позволила собрать все, что во мне есть - черты, способности. Образ, который очень тонко отражает современное общество. Это скандальный персонаж, который открывает правду всюду, где бы ни появился. Всегда он ведет себя не как положено, против правил. И все это делает наивно, как ребенок. Ребенок-монстр, который борется за какие-то ценности. Например, то, что он ест деньги, означает - ему совершенно наплевать на данную ценность, которая существует в обществе.

«Дерьмо» - анархист, разрушитель. При этом в его манере разрушать – комизм, а уничтожить его невозможно - его вешают, а он возвращается. Это гениально! Он мне очень нравится, и очень мне подходит.

Поедать деньги – форма выражения протеста. А что они для вас?

Для меня – общественный вымысел, гротеск. Нет, конечно, изначально - это средство для выживания, для приобретения чего-то. Но, к сожалению, сегодня деньги становятся целью жизни. И это придает им уже совершенно другой смысл. Проблема в том, что деньги стали не просто средством для приобретения чего-то, а превратились в инструмент власти и дискриминации - самое ужасное, что может быть между людьми. Они создают классы: обладающие ими унижает тех, у кого их нет.

Вы бы могли без них обойтись?

Если бы находился в обществе, где для выживания они не нужны. Я всегда делал свою работу только для того, чтобы выражать себя. То есть, у меня не было цели подняться по карьерной лестнице и стать богатым. Мне казалось чем-то необычным уже то, что я играю и зарабатываю при этом какие-то деньги.

Приходилось слышать мнение о том, что люди искусства, в частности, артисты должны оставаться аполитичными. Вы согласны с этим?

Считаю это неправильным. Всегда должен быть какой-то взгляд на информацию, точка зрения. Пример – украинский режиссер Олег Сенцов, ситуация с которым известна всему миру. Самое главное — свобода человека, и его историю нельзя замалчивать. Меня его судьба очень трогает, и это - не политика... Аналогично – артисты - должны иметь свое мнение. Политическое или артистическое. Ведь я – не просто инструмент игры, я – артист! Даже согласие на «Дерьмо» означает: соглашаюсь с тем, что эта роль выражает. Я так выражаю свое согласие с этим, выражаю, таким образом, свое мнение о мире.

В таком случае, какую роль вам бы хотелось еще сыграть?

Есть две роли, которые меня очень привлекают. Это царь Саул – средневековая пьеса. К герою в какой-то момент снисходит божественная власть, но он совершает ошибку... И у него забирают эту власть. Потом Саул уже не верит в Бога, но живет дальше. Получает другую силу и, в конце-концов, сходит с ума… (Смеется)

Еще - Гамлет. Правда, мне кажется, что я немного вырос (по возрасту) из этого образа. Но, кто знает, может, мне еще и дадут сыграть этот шекспировский образ. Очень бы хотелось, так как он для меня - особенный, красивый персонаж, который идет против общества и не хочет жить по законам, которые оно ему навязывает. Романтический, думающий герой.

Лариса Козовая, Одесса