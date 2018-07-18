С шинами и нецензурщиной: в Одессе подростки собирают деньги с водителей, которые едут мимо их домов

Некоторые водители деньги дают охотно, порой даже больше установленной "таксы", еще и радуются находчивости маленьких предпринимателей.

В Одессе подростки собирают деньги с водителей, которые курсируют мимо их домов, и таким образом объезжают перекрытую на ремонт дорогу.

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Ребята перекрывают дворовый проезд деревянным щитом или шинами, а убирают препятствие, только когда им заплатят, говорится в сюжете ТСН.

Просят немного – по 5 гривень, а аргументируют это тем, что собирают себе на мороженое. Некоторые водители деньги дают охотно, порой даже больше установленной "таксы", еще и радуются находчивости маленьких предпринимателей.

Но есть и возмущенные, которые считают это детским рэкетом. Видео одного из скандалов разошлось по интернету: там водитель требует от ребят открыть проезд, те взамен вызывающе препятствуют движению легковушки и нецензурно ругаются. Как это было – можно посмотреть в сюжете.