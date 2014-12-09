Статус беженцев в Польше уже попросили более 2 тысяч украинцев

Об этом сообщила пресс-секретарь Управления по делам иностранцев Эва Пехота, передает Польское радио.

Раньше такие заявления подавали менее 100 украинцев за год.

"Не все заявления рассматриваются положительно. Причиной отказа является тот факт, что Управление проверяет, имеет ли указанное лицо возможность проживать в безопасности на территории Украины", - отметила Пехота.

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В Управление по делам иностранцев Польши всего в 2014 году поступило более 6000 заявлений. Кроме украинцев, многочисленную группу граждан составляют представители Российской Федерации чеченского происхождения.