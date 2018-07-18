КСУ восстановил соцгарантии пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы

Внесенные в 2014 году изменения в закон "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы" признаны неконституционными и утратили силу.

Конституционный Суд Украины принял решение по делу по конституционному представлению 50 народных депутатов Украины, которым восстановил социальные гарантии пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы.

Об этом сообщили в Отделе коммуникаций КСУ и правового мониторинга.

Народные депутаты обратились в КСУ с просьбой проверить на соответствие Конституции Украины (конституционности) подпунктов 2-7, 12 и 14 пункта 4 раздела I закона «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Украины» от 28 декабря 2014 № 76-III (далее - закон № 76).

В своем представлении народные депутаты отмечают, что законом № 76 были сужены содержание и объем существующих прав и свобод граждан путем ограничения или отмены предоставленных государством социальных прав в виде льгот, компенсаций, установленных законом «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» от 28 февраля 1991 года № 796-ХII с изменениями (далее - закон № 796).

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Таким образом, было установлено, что льготы предоставляются при условии, если размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, дающего право на налоговую социальную льготу в порядке, определенном Кабинетом министров.

Кроме того, лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, имеющим одновременно право на другие льготы и компенсации, предусмотренные законодательством Украины, льготы и компенсации предоставлялись по выбору.

КСУ, исходя из содержания статьи 16 Основного закона, отмечает, что обязанность государства по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы - катастрофы планетарного масштаба, сохранению генофонда Украинского народа обусловливает предоставление особого статуса гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы.

Таким образом, по мнению суда, исполнение государством обязанности по сохранению генофонда украинского народа требует, в частности, надлежащего объема государственных расходов, в частности, в сферу здравоохранения, социального обеспечения и их эффективного использования. «Льготы, компенсации и гарантии являются особой формой возмещения ущерба указанной категории граждан, а поэтому отмена или ограничение этих льгот, компенсаций и гарантий без равноценной их замены будет свидетельствовать об отступлении страны от ее конституционной обязанности», - говорится в решении КСУ.

КСУ также отмечает, что льготы, компенсации и гарантии, установленные в законе № 796, являются особой формой возмещения ущерба таким лицам за утраченное здоровье, моральные и физические страдания, ограничения в реализации своих способностей и возможностей обеспечить себе достойный жизненный уровень. Кроме того, КСУ отметил, что уровень социальной защиты лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, должен быть таким, чтобы обеспечивать им достойную жизнь, и не должен зависеть от имущественного положения их семей.

Таким образом, КСУ считает, что «предусмотренные оспариваемыми положениями изменения в закон № 796, касающиеся ограничения или отмены льгот, компенсаций и гарантий, привели к сужению прав лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, снижению уровня их социального обеспечения и фактически являются отказом государства от его обязательств, предусмотренных статьей 16 Конституции Украины».

Следовательно, отметили в КСУ, закон № 76 в части отмены или ограничения льгот, компенсаций и гарантий, установленных законом № 796, социальной защиты лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, противоречит положению части второй статьи 3 Конституции Украины, согласно которой государство отвечает перед человеком за свою деятельность.

На основании изложенного КСУ пришел к выводу, что подпункт 2, абзацы первый, второй подпункта 3, подпункт 4, абзацы первый, второй подпункта 5, абзацы первый - четвертый подпункта 6, подпункт 7 пункта 4 раздела I закона № 76, часть третья статьи 22 часть вторая статьи 24, часть седьмая статьи 30 закона № 796, статья 53 (кроме ее названия), статья 60 закона № 796 в редакции закона № 76 не соответствуют Конституции Украины (являются неконституционными).

Указанные положения утрачивают силу со дня принятия КСУ этого решения.

Также КСУ установил, что со дня принятия этого решения применению подлежат статьи 53 и 60 закона № 796 в редакции до внесения изменений законом № 76.

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