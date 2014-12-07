"Самооборона" и власти Крыма отправили в "ДНР" и "ЛНР" гуманитарную помощь

Об этом 7 декабря в ходе отправки груза заявил координатор акции, представитель "народного ополчения" Крыма Константин Куприянов, сообщает Крым.Реалии со ссылкой на "Новости Крыма".

"Гуманитарный груз формировался и отправляется при поддержке крымских властей и их активном участии. В целом собрано 22 тонны – это продукты и теплые вещи", – заявил Куприянов.

По его словам, в Донецк, Луганск и Стаханов будут доставлены 12,5 тонн риса, 6 тонн муки, 2,3 тонны чая, 500 кг сахара, 300 л подсолнечного масла, а также 400 кг теплых зимних вещей.

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Сформированная "гуманитарная помощь" на грузовике с прицепом будет отправлена через Керченскую переправу и Ростов-на-Дону.

"Мы от "народного ополчения" сопроводим груз до конечной точки, помогать нам будут представители Луганской народной республики", – сказал Куприянов.

Он уточнил, что груз будет доставлен в Донецкую и Луганскою области самостоятельно, а не в составе "гуманитарного конвоя".