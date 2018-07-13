Коридор затмений: астролог рассказала, что нельзя делать аж до декабря

Астролог рекомендует не назначать свадьбы до ноября месяца включительно, а также не совершать важных покупок.

Период до декабря текущего года будет крайне неблагоприятным - за счет "коридора затмений" и других астрологических факторов.

В контексте трех затмений лета – солнечного 13 июля, лунного 27 июля и солнечного 11 августа – астролог Эфа Форина заметила, что каждое из них оказывается свое влияние на протяжении 14 дней – 7 дней до и 7 дней после самого затмения, передает "Обозреватель".

Учитывая, что каждый такой 14-дневный период считается тяжелым и неблагоприятным, фактически "совсем мало времени остается на то, чтобы выйти из этого коридора, из огня да в полымя", заметила она.

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Эфа Форина также сообщила: ситуация усугубляется тем, что планета Плутон будет ретроградной до конца ноября текущего года – ее видимое направление движения на небе будет противоположным "нормальному".

Как пояснила астролог, этот факт дает ощущение дискомфорта. "Это как находиться в помещении с низким потолком, он давит", - сказала она.

Исходя из этого Эфа Форина порекомендовала не назначать свадьбы до ноября месяца включительно, а также не совершать важных покупок. По ее словам, заключенный в эти дни союз может оказаться непрочным и проблемным, а дорогая покупка, например, техника, "не будет вылезать из сервисных центров".

Астролог также посоветовала воздержаться от разного рода плановых операций, поскольку это период "очень тяжелого выздоровления". Делайте исключение только для тех оперативных вмешательств, с которыми нельзя подождать.

Как сообщал УНИАН, во время солнечного затмения люди часто жалуются на головные и сердечные боли, скачки давления, а также обострения хронических заболеваний. Людям, которые знают за собой подобные слабости, стоит подготовиться к этому заранее: повести нужные процедуры и запастись необходимыми лекарствами.