Дело против командира роты снайперов АТО, которые перешли на территорию РФ, направили в суд

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

«Военной прокуратурой Днепропетровского гарнизона Южного региона Украины направлено в суд обвинительный акт по обвинению командира роты снайперов одной из воинских частей в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 409 (уклонение от военной службы, совершенное в боевой обстановке) и ч. 3 ст. 411 (умышленное уничтожение военного имущества, совершенное в боевой обстановке) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

По данным ГПУ, досудебным расследованием добыто «исчерпывающие доказательства того, что в начале августа командир роты снайперов в условиях боевой обстановки отказался от несения обязанностей военной службы и отдал приказ подчиненному личному составу покинуть место расположения подразделения».

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После этого военнослужащие путем поджога уничтожили закрепленное за ними оружие, автомобиль и перешли на территорию Российской Федерации через государственную границу Украины, а на следующий день по соответствующему акту были переданы российской пограничной службой украинской стороне, отметили в ГПУ.

Состояние поддержания государственного обвинение в указанном уголовном производстве находится на контроле Главной военной прокуратуры ГПУ.

Санкция статей, по которым предъявлено обвинение, предусматривает ответственность от 5 до 10 лет.

Как сообщалось, одновременно командир роты снайперов 72-й бригады своей вины не признает и заявляет, что спасал от смерти своих 11 подчиненных, которые остались отрезанными на границе без еды и боеприпасов. По его словам, бойцы почти месяц провели под обстрелами на Луганщине без никаких указаний, как действовать. В конце 2 августа он со своими подчиненными решил прорываться к Вооруженным силам по так называемой "буферной зоне" на российско-украинской границе. Остатки оружия уничтожили, чтобы оно не досталось врагу. В РФ, убеждает подсудимый, попали случайно и сразу договорились о возвращении в Украину.