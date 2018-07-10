Фронтмен группы "Бумбокс" обнародовал письмо от Сенцова

В письме режиссер передает привет певцу и пишет, что является давним поклонником его творчества.

Фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк опубликовал фрагмент письма от украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно осужденного в России.

В письме, опубликованном Хлывнюком на его странице в Facebook, режиссер передает привет певцу и пишет, что является давним поклонником его творчества.

"Я горжусь тем, что живу с тобой, брат, в одно время! Буду стараться делать все возможное и не возможное для того, чтобы ты и все наши оказались на свободе. Увидимся!!!", - прокомментировал письмо Хлывнюк.

В комментариях предполагают, что Сенцов получил открытку, которую Хлывнюк подписал на концерте в Киеве, и написал письмо в ответ.

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Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.

Сенцова держат в колонии в городе Лабытнанги на Ямале. 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. К украинцу в колонию не пускают уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.