Солнечное затмение 2018: к чему готовиться и чего опасаться украинцам

Жителей Земли ждет целый "коридор затмений", который продлится месяц, и ознаменует начало непростого периода в жизни людей.

Уже на этой неделе, в ночь на пятницу, 13 июля, пройдет частичное солнечное затмение, которое ознаменует начало непростого периода для жителей Земли. К сожалению, украинцы не смогут стать свидетелями этого явления (его смогут наблюдать исключительно жители южной части Австралии и Новой Зеландии), однако это не умаляет его значения для нас.

Пройдет затмение в 5.02 по киевскому времени или в 3.02 по Гринвичу. Солнце будет в созвездии Близнецов в проекции на созвездие Рака.

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Это затмение даст старт так называемому "коридору затмений", который продлится месяц: помимо него нас ждет лунное затмение 27 июля, которое станет самым длинным за последние сто лет, и солнечное затмение 11 августа. Кстати, на этот раз украинцам повезет и они смогут его увидеть. Пройдет оно в 11.47 по киевскому времени.

Чем опасен этот период

Совпадение затмения с Суперлунием 13 июля накладывает сильный отпечаток на психическое поле всех людей, которые могут полностью раскрыться в такие дни и выпеснуть все свои эмоции и страхи во внешний мир, пишет психолог Оксана Гусева. По ее словам, в это время необходимо соблюдать максимальную осторожность в проявлении чувств и не нагнетать ибез того напряженный эмоциональный фон.

В такие дни следует контролировать свое поведение, быть сдержанным и не вступать в конфликты и перепалки. В это время люди могут показать свое истинное лицо и высказать все то, о чем долго молчали.

С точки зрения мировых процессов, то в течение месяца следует ожидать новой волны эмигрантов по всему миру, в результате стихийных бедствий или активизации военных конфликтов.

Что касается здоровья, то здесь тоже не все радужно. Может наблюдаться повышенное психологическое напряжение, обострение хронических заболеваний, повышенная нервозность и общее ухудшение самочувствия.

Что же касается влияния затмения на каждый из знаков зодиака, то его в первую очередь почувствуют те, кто родился в период с 10 по 16 июля, а также люди, рожденные под знаком Козерога. Для этих людей это будет период перемен, и не стоит этому сопротивляться, а пользоваться возможностями, которые в связи с этим будут открываться

А вот для чего данный период является положительным так это для планирования. Астрологи рекомендуют в это время составлять планы и записывать их на бумаге - тогда они обязательно сбудутся.