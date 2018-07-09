57-й день: Сенцов похудел на 15 килограммов, но останавливаться не будет (видео)
19:18, 09 июля 2018Общество
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Пока он остается в российской колонии за полярным кругом.
Украинского режиссера россияне осудили на 20 лет \ фото УНИАН
Продолжается 57-й день голодовки Олега Сенцова. Он уже похудел на 15 килограммов, но останавливаться не будет и призывает не забывать о всех украинских пленниках Кремля.
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Украинского режиссера россияне осудили на 20 лет по сфабрикованному делу о якобы подготовке терактов в Крыму. Призывы освободить Сенцова звучат со всего мира, говорится в сюжете ТСН. Однако пока он остается в российской колонии за полярным кругом.
Похудел на 15 килограммов, но останавливаться не будет. Олег Сенцов голодает уже 57-й день
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Новость в сюжете: Голодовка Сенцова