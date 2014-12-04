В Харькове столкнулись 2 автобуса и 3 автомобиля, пострадали 17 человек (видео)
21:33, 04 декабря 2014Общество
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ДТП произошло по неизвестным пока причинам, обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.
Столкнулись 2 пассажирских автобуса и 3 легковые машины / erve.ua
Сегодня около 18:00 в Харькове на перекрестке улиц Шевченко и спуска Желярди по неизвестным причинам возникло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись 2 пассажирских автобуса и 3 легковые машины.
Об этом сообщает пресс-служба МВД в Харькове.
По предварительным данным за медицинской помощью обратились 17 человек.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы, подразделений ГАИ и эксперты-криминалисты, а обстоятельства ДТП еще устанавливаются.
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