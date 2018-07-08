Календарь событий: как на футбольном поле появился свисток, первая в мире стюардесса и история знаменитого памятного знака Hollywood

9 июля

В понедельник нет официальных всемирных праздников, но зато день богат памятными датами. Так, 9 июля 1868 года вступила в силу 14-я поправка к Конституции Америки - одна из самых важных для страны. Она гласит, что все лица, рожденные в США или получившие гражданство и подчиняющиеся законам страны, являются ее гражданами и гражданами того штата, где они проживают, и могут быть лишены права на жизнь, свободу и собственность только решением суда, а не изданием каких-либо ограничительных законов. В 1870 году в Конституцию была внесена 15-я поправка - право голоса в США не ограничивается цветом кожи, расовой принадлежностью или рабским состоянием в прошлом. Конституция США была принята 17 сентября 1787 года на Конституционном Конвенте в Филадельфии и затем ратифицирована всеми 13, существовавшими на то время, штатами. Тогда она состояла из семи статей. На сегодняшний день в нее были внесены всего лишь 27 поправок. Этот пример достоин подражания. Конституция Украины, принятая в 1996 году, менялась несколько раз. Все изменения каждый раз связаны с приходом новой власти, причем за 22 года конституционный устрой Украины переформатировался трижды: 1996-2004 – президентско-парламентский (8 лет), 2004-2010 – парламентско-президентский (6 лет), 2010-2014 – президентско-парламентский (4 года), 2014-2018 – парламентско-президентский (пока 4 года). А в 2016 году Основной закон был подкорректирован в части правосудия с целью перезапуска судебной системы. И преобразования на этом, скорее всего, не закончатся…

9 июля принято считать днем рождения именитого Уимблдонского турнира. Легенда такова: в 1868 году на арендованной земле в Ворпл-Роад на окраине Лондона был создан «Всеанглийский крокет-клуб». Игра в крокет тогда была очень популярной. В 1872 году один из любителей крокета, чтобы записать свою дочку в пожизненные члены клуба, подарил ему конный каток для выравнивания грунта на игровых площадках. Кстати, крокетчики еще любили поиграть в лаун-теннис. Ради этой забавы в 1875 году клуб открыл первый теннисный корт. Мода на игру набирала обороты. И надо же - сломалась «газонокосилка», игры приходилось откладывать из-за быстрого зарастания корта. Новая «машинка» стоила 10 фунтов – заоблачная сумма для клуба на то время. И тогда пришла идея - провести чемпионат, чтобы подсобрать деньжат. Плата за участие была установлена в размере одной гинеи, а входная плата для зрителей — в размере одного шилинга (гинея - золотая монета, которая была впервые отчеканена в 1663 году, ценилась чуть дороже, чем фунт и шилинг). Победителем стал Спенсор Гор, который после финального матча заявил: «Теннис – очень сложная игра, и я не уверен, сможет ли она стать действительно популярной». В кассе клуба, после вручения призов, осталось 17 гиней, которых с лихвой хватило на новую «газонокосилку». А на сегодня Уимблдонский турнир является одним из крупнейших теннисных турниров мира с призовым фондом в миллионы фунтов. 9 июля 1961 года в канадском Виннипеге был открыт памятник Великому Кобзарю Тарасу Шевченко. В 2002 году в этот день была разоблачена беспрецедентная медицинская ошибка в Великобритании. В результате небрежности врачей у белой пары в клинике искусственного оплодотворения родилась темнокожая двойня.

Есть и неофициальный праздник, появившийся на свет благодаря сообществам в соцсетях, - День веры в единорогов.

Именины у Давида, Тихона, Павла, Дениса, Георгия и Ивана.

10 июля

Во вторник тоже нет международных праздников. Но не обошлось без памятных дат. К примеру, 10 июля 1878 года впервые на футбольном матче в Лондоне прозвучал свисток. Просто судить игру доверили полицейскому, и когда на поле возникла драка, он, по привычке, засвистел в свисток. Напуганные игроки тут же успокоились. С тех пор арбитры и пользуются этим звучным «оборудованием». Кстати, судьи в футболе появились в 1873 году. В их обязанности входило только следить за временем и решать споры на поле. Пользовались они исключительно голосовыми командами и жестами. Считалось, что истинный любитель футбола и которому за это не платят, будет лучшим судьей. Таким арбитром был и Артур Конан Дойл – врач и писатель, придумавший гениального сыщика Шерлока Холмса.

10 июля 1962 года в США был выведен на орбиту первый в мире коммерческий спутник связи «Telstar-1». Проект разрабатывался 2 года, а запуск обошелся в 6 миллионов долларов. Шарообразный спутник имел диаметр 88 см, питался от 3600 солнечных элементов и передавал телевизионный сигнал, телефонные, телеграфные и радиосообщения по всей территории Земли. Первый телефонный разговор через спутник состоялся между тогдашним председателем совета директоров компании American Telephone and Telegraph (AT&T) Фредом Каппелем и вице-президентом США Линдоном Джонсоном. На орбите «Telstar-1» проработал всего 7 месяцев, но успел обеспечить обмен видеотрансляциями между США и 16 европейскими странами. Оборудование этого спутника позволяло одновременно передавать либо один телевизионный канал, либо около 500 телефонных звонков. 10 июля 2002 года на то время президент Украины Леонид Кучма подписал указ об интеграции нашей страны в НАТО. Так до сих пор и интегрируемся.

Неофициальный праздник - День полета на зонтике.

Именины у Георгия, Самсона, Ивана, Мартина, Петра и Владимира.

11 июля

В среду - Всемирный день народонаселения. Его история следующая: 11 июля 1987 года ООН выяснила, что население Земли составляет 5 миллиардов человек – и этот день был назван Днем пяти миллиардов. А через два года - в 1989 году - Организация учредила день народонаселения. И оно неуклонно растет. В 20-ую годовщину этого Дня население Земли достигло 6,7 миллиарда. ООН подсчитала, что ежегодный прирост составляет 83 миллиона человек. По прогнозу, к 2030 году на планете будут проживать 8,6 миллиарда человек, к 2050 – 9,8 миллиарда и 11,2 миллиарда - к 2100 году. Причем человеческий фактор все больше отражается на окружающей среде, земных ресурсах, что приводит к необратимым последствиям. Над этим человечество уже давно должно задуматься, да все как-то недосуг…

Еще 11 июля Всемирный день шоколада. Этот сладкий праздник был придуман и впервые проведен французами в 1995 году. Считается, что первыми научились делать шоколад ацтеки и называли его «пищей богов». Испанские конкистадоры привезли лакомство в Европу, окрестили «черным золотом» и использовали для укрепления физических сил и выносливости. Выдающиеся женщины, в том числе

Помпадур, считали шоколад афродизиаком. Согласно исследованиям ученых, в шоколаде есть элементы, способствующие расслаблению и психологическому восстановлению организма. Темные сорта шоколада стимулируют выброс эндорфинов - гормонов счастья, которые воздействуют на центр удовольствия, улучшают настроение и поддерживают тонус организма. Есть также гипотеза, согласно которой шоколад обладает «противораковым» эффектом и способен замедлять процессы старения. Так что – ешьте шоколад на здоровье.

11 июля 1776 года английский военный моряк, путешественник-исследователь, картограф и первооткрыватель, член Королевского общества и капитан Королевских ВМС, возглавлявший три кругосветные экспедиции, - Джеймс Кук отплыл из Плимута на «Resolution» в свою последнюю экспедицию. 14 февраля 1779 года 50-летний капитан был убит жителями Гавайских островов. 22 февраля 1779 года останки Кука были захоронены в море.

Неофициальные праздники - День согласия и День художника по свету (светооператора).

Именины у Германа, Ивана, Сергея, Павла и Василия.

12 июля

12 июля - Всемирный день бортпроводника гражданской авиации. Этой профессии уже более 80 лет. Первые стюарды появились в Германии в 1928 году, когда на борт самолета стали брать специального человека, в чьи обязанности входило обеспечение сервиса во время полета. Ранее этим занимался второй пилот. Сначала функции бортпроводников доверили мужчинам, в большинстве случаев, официантам. Но в 1930 году в США привлекли к этому девушек, причем с красивой внешностью, что должно было стать дополнительной рекламой для авиаперевозок. Первой стюардессой в истории авиации стала Эллен Черч. Ее первый полет состоялся 15 мая 1930 года.

В четверг - Международный день фотографа. Дата выбрана не случайно – в день святой Вероники, покровительницы фотографии. Но есть еще одна версия - отмечать этот праздник 12 июля было решено потому, что в этот день в 1854 году родился Джордж Истмен - основатель компании Kodak, сделавший «фотографию доступной всем». Памятные даты: 12 июля 1933 года Конгресс США ввел такое значение, как МРОТ - минимальный размер оплаты труда. Тогда он составил 33 цента в час. 12 июля 2003 года в Калифорнии суд обязал тайванскую фирму-производителя карамели выплатить 50 млн долларов родителям ребенка, подавившегося конфетой и погибшего от этого. Это беспрецедентная сумма компенсации продовольственной компанией вреда от своей деятельности.

Неофициальный праздник - День следования по течению.

Именины у Павла, Петра и Григория.

13 июля

Пятница богата памятными датами. Так, 13 июля 1923 года на склоне горы Маунт-Ли над калифорнийскими холмами появилась надпись Hollywood. Первоначально было написано Hollywoodland, это была реклама нового жилого района. «Роспись» горы обошлась ее заказчику, издателю «Лос-Анджелес таймс» Гарри Чандлеру, в 21 тысячу долларов. Ночью она подсвечивалась электрическими лампочками, днем белые буквы были видны с 40-километрового расстояния. Изначально планировалось сохранить рекламу в течение полутора лет, но излюбленную туристами надпись оставили и по истечению этого срока. В 1949 году ее подреставрировали, но 4 последние буквы удалили. И все потому, что к тому времени Hollywood уже превратился в символ Лос-Анджелеса и киноиндустрии. Заботу о надписи взяла на себя Торговая палата Голливуда. В 1973 году надпись провозгласили национальным историческим памятником. К концу 1970-х она обветшала - в 1978 году буквы были демонтированы. В том же году благотворительный фонд, который возглавлял основатель журнала «Playboy» Хью Хефнер собрал средства на капитальный ремонт достопримечательности. Нынешняя надпись, появившаяся в ноябре 1978 года, состоит из белых букв 15-метровой высоты и 12-метровой ширины. На изготовление каждой ушло 27,5 тыс долларов. С тех пор все реставрационные работы выполняются на частные пожертвования. В этот день в 1923 году английский парламент одобрил закон, запрещавший продажу алкоголя лицам моложе 18 лет. 13 июля 1938 года в Бостоне открылся первый в мире телетеатр. Сеанс, длившийся 45 минут, стоил 25 центов, зал был рассчитан на 200 зрителей. Само театральное представление шло этажом выше и передавалось вниз с помощью телевидения. В 1949 году в этот день Папа римский Пий XII объявил, что любой католик, сознательно и добровольно вступивший в ряды компартии или иным образом поддерживающий ее, будет отлучен от церкви.

Неофициальные праздники - День оседающего на землю и День поиска за углом.

Именины у Петра, Андрея, Ивана, Филиппа, Фомы, Матвея, Степана и Михаила.

14 июля

В субботу – годовщина старта французской буржуазной революции, которая потрясла мир, – День взятия Бастилии. Причиной осады крепости стали слухи о решении короля Людовика XVI разогнать образованное 9 июля 1789 года Учредительное собрание. Возмущенные парижане, вооружившись тем, что в руки попало, 14 июля 1789 года вышли на улицы и двинулись к Бастилии, которая была символом всевластия королей. Штурм крепости длился около четырех часов. Ворвавшись в нее, толпа растерзала начальника гарнизона и стала рушить «обитель зла». Узники – их было семеро – четыре фальшивомонетчика, двое психически больных и один убийца - были выпущены на свободу. Король согласился на уступки. Но на следующий день официально постановил снести Бастилию. Битый камень пошел на сувениры, а каменные блоки послужили для строительства моста Конкорд. За 400 лет среди узников Бастилии было немало знаменитых людей - Франсуа Ларошфуко, Пьер Бомарше, дважды посидел в крепости Вольтер. Падение Бастилии воспринималось как торжество революции и стало обрастать легендами. Начиная с 1880 года, годовщина взятия Бастилии празднуется французами как национальный праздник. Среди памятных дат: 14 июля 1894 года во Львове прошел первый на территории современной Украины футбольный матч. Команды из Львова и Кракова провели на поле 7 минут - до первого гола. В этот день в 1952 году американская компания «Дженерал моторс» объявила, что приступает к установке в машинах первых в мире кондиционеров.

Неофициальные праздники – День стельки и День придумывания 27 слов на букву «О».

Именины у Ангелины, Аркадия, Никодима, Петра, Алексея и Павла.

15 июля

В воскресенье - Всемирный день навыков молодежи. Он учрежден ООН в декабре 2014 года. Идея учреждения Дня принадлежит представителям Шри-Ланки в Организации, которые на очередном заседании Генассамблеи выразили обеспокоенность по поводу роста и масштабов безработицы среди молодежи. По данным Международной организации труда, количество безработных в мире в 2017 году достигло рекордных 192,7 млн человек. Это 5,6% трудоспособного населения планеты. По сравнению с 2016-м, количество безработных увеличилось на 2,6 млн человек. В течение 2018 года уровень безработицы в мире, как полагают аналитики МОТ, снизится минимально - на 0,1 п.п. А уже в 2019 году снова вырастет - до 193,6 млн человек. Доля безработной молодежи составляет на сегодня около 15% и это, по мнению экспертов МОТ, представляет собой «серьезную, глобальную проблему».

15 июля 1783 года французский артиллерийский офицер, инженер-самоучка маркиз Клод Франсуа Дороте де Жоффруа д'Аббан испытал на реке Соне близ Лиона первый в истории пароход. Он был с водоизмещением 182 тонны, двигатель - одноцилиндровая горизонтальная паровая машина. Пароход двинулся против течения, но через 365 метров пути был вынужден причалить к берегу. Паровая машина разбила судно. Потом об идее забыли, но разработки велись. Результатом технического азарта инженеров стали начавшиеся в 1816 году регулярные рейсы паровых судов по европейским водным просторам. Но скептики мало верили в будущее этой техники. В серьез восприняли паровую машину, когда она успешно выдержала поход через Атлантический океан. Но еще долгое время на паровых судах – на всякий случай - оставались паруса.

В 1965 году в этот день Конгресс США принял закон, требующий печатать на сигаретных пачках предупреждение о вреде курения для здоровья.

15 июля 1975 года начался уникальный космический эксперимент стыковки кораблей на орбите. С космодрома Байконур стартовал космический корабль «Союз-19» с космонавтами Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым на борту. Через 8 часов с мыса Канаверал во Флориде поднялась ракета «Сатурн 1-Б» с кораблем «Аполлон» и американскими астронавтами Томасом Стаффордом, Вэнсом Брэндом и Дональдом Слейтоном. На протяжении двух следующих дней корабли маневрировали для занятия стыковочной позиции. Все состоялось 17 июля на высоте 140 миль над Атлантикой. Через три часа после стыковки Леонов в шлюзе приветствовал Стаффорда рукопожатием и фразой: «Glad to see you».

«Привет, рад тебя видеть», – ответил Стаффорд по-русски. Затем они обнялись. Так весь мир увидел по трансляции «конец холодной войны». Русские и американцы, проведя вместе почти два дня, расстались. Оба экипажа потом благополучно вернулись на Землю. «Союз» спустился на парашюте, «Аполлон» приводнился. Эта история закончилась хорошо, а вот «холодная война», на самом деле, продолжилась.

Неофициальные праздники - День смотрения на фонари и День рисования углем.

Именины у Арсения, Владимира и Генриха.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь…

Нана Черная