В Посольстве США осудили второй приговор Балуху и призвали РФ освободить всех политзаключенных

Также американские дипломаты назвали очень сомнительными обвинения, выдвинутые оккупационными властями Крыма украинскому активисту Владимиру Балуху.

В Посольстве Соединенных Штатов Америки в Украине осудили второй приговор украинскому активисту Владимиру Балуху и призвали Россию освободить всех политзаключенных.

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Об этом говорится в сообщении посольства США в Twitter.

«Крымский активист Владимир Балух, который с марта голодает в знак протеста, только что был приговорен к 5 годам тюрьмы по очень сомнительным обвинениям. Россия должна освободить политзаключенных СЕЙЧАС », - заявили американские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 июля, во временно оккупированном Крыму так называемый «суд» по второму делу против Балуха - о дезорганизации работы СИЗО - приговорил активиста к наказанию в виде лишения свободы на 5 лет в колонии общего режима и штрафа в размере 10 тыс. руб.

ФСБ РФ задержала Балуха 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники заявляют, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - во дворе его дома был вывешен флаг Украины.

Подконтрольный России «суд» в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

Второе дело в отношении у активиста было возбуждено после заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждал, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и адвокаты заявили, что это Ткаченко напал на Балуха.

Балух 19 марта объявил голодовку в знак протеста против вынесенного ему приговора по делу о хранении боеприпасов.