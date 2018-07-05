Революция в моде: сегодня купальнику бикини исполняется 72 года (видео)

72 года назад мир увидел купальник бикини.

5 июля 1946 года на подиум вышла манекенщица Мишлен Бернардини. Ее тело прикрывали только две полоски ткани. Создал купальник-бикини французский модельер Луи Реард.

Назвали наряд в честь кораллового острова, где в то время испытывали ядерную бомбу, - атолла Бикини. Модный показ стал революционным, его считали вызовом обществу. Ведь в то время церковь обещала "кару небесную", если женщина оденет такой "аморальный" наряд. На пляжах Европы бикини запретили.

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А через 10 лет на экраны вышел фильм "И Бог создал женщину". В нем Бриджит Бардо появилась в бикини, чем спровоцировала повальную моду на купальники. С тех пор изобретение французского модельера стало привычной одеждой для пляжа.