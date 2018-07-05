Магия четырех стихий, купальские обряды и купальский секс – как УНИАН перед Ивана Купала на Лысую гору ходил

Солнцекрес, Ярилин день, Лита... У известного летнего праздника, знакомого нам как Ивана Купала, немало названий. Многие духовные учения основаны на солнцепоклонничестве, и праздники солнца издавна отмечают по всему миру.

У древних славян праздник Купала был приурочен к летнему солнцестоянию – самому продолжительному дню с самой короткой ночью в году. «Считалось, что в этот день космически бесконечный огонь дает силу самому солнцу. То есть Бог солнца, одно из имен которого – Купала, коронуется огненной властью», – рассказывает специалист в области эзотерики Игорь Мехеда.

С приходом христианства, Купала приурочили ко дню Иоанна Крестителя, который, по старому календарному стилю, приходился на 24 июня. А после перехода на новый стиль наши предки начали отмечать праздник в ночь с 6 на 7 июля. При этом, к примеру, в европейских странах традиция отмечать Купала в день летнего солнцестояния сохранилась поныне.

Эзотерик подчеркивает, что, по большому счету, разные духовные течения по всему миру выбирают под празднование удобные для себя дни. Но астрономически важны обе календарные даты. «В ночь с 6 на 7 июля земля находится дальше всего от солнца, ближе всего к звездам. Это ночь пробуждения времени. Считается, что происходит свадьба огня и воды. Не только славяне, но и в Индии, в странах Азии, Южной Америке отмечают обе даты – эту и день солнцестояния», – говорит Мехеда.

Наши предки верили, что в день летнего солнцестояния, то есть, фактически, в первый праздник Купала, объединяется магия четырех стихий – огня, воды, воздуха и земли. Старославянские народы поклонялись своим богам и проводили особые обряды. К примеру, было принято избавляться от всего ненужного и плести венок намерений.

В этом году в день летнего солнцестояния, который пришелся на 21 июня, осовремененную адаптацию данных обрядов проводили в известном киевском ведьма-баре «Лысая гора».

«Все дурное, плохое, все, что мешает мне жить и идти к моей цели, пусть исчезнет из моей жизни, как только эта бумага исчезнет в огне», – приговаривала корреспондент УНИАН, сжигая над ведьмовским котелком листок, на котором перечислила свои проблемы.

«Ну, вот, что-то старое сожгли – очистились с помощью стихии огня и стихии воздуха. И вместо этого должно что-то прийти. Поэтому теперь с положительными мыслями делаем венок намерений», – подсказывала хостес ведьма-бара Ксения, которая помогала посетителям проникнуться давней магией.

Венок мы плели из вербы, в которую намеренно вплетали разноцветные ленты: голубую как символ чистоты намерений, красную – желание позитивных изменений, фиолетовую – магическое начало. «Венок хранить не нужно. Его или пустить на воду, или приложить к дереву. Главное, отпустить во вселенную, чтобы реализовать намерения», – подчеркнула Ксения.

Киевское Лысогорье в день солнцестояния

Самый длинный день этого года выдался знойным и палящим. «И не удивительно. Ведь это - праздник солнца и солнечной энергии, которая сегодня приобретает наибольшую силу за весь год», – говорит киевская писательница Лада Лузина.

Несколько десяток киевлянок пришли к памятнику князю Владимиру на Владимирскую горку, чтобы послушать ее рассказ о дне летнего солнцестояния, Ивана Купала и о волшебных традициях наших предков. По предварительной рекомендации писательницы, большинство женщин принесли с собой венки из полевых трав и цветов для особого обряда в конце экскурсии. Сюда же, вместе со своим венком из вербы, пришла и корреспондент УНИАН.

«Начинать свой путь в день солнцестояния рекомендуется именно с этого места, потому что, по легенде, примерно здесь в языческие времена стоял бог Перун – тот самый солнечный бог, которому посвящен сегодняшний праздник», – рассказывает Лузина.

По словам писательницы, Владимирская горка – одна из старейших и одна из четырех официальных Лысых гор Киева, которые упоминаются еще в традиционных литературных источниках и даже в советских справочниках, как достопримечательность города. Неофициальных насчитывают около тринадцати, поскольку в разные столетия Лысыми горами считалась то одна, то другая возвышенности. Именно на Лысых горах в свое время стояли языческие капища, и происходили гулянья на языческие праздники.

Лузина подчеркивает: солнцестояние и Купала – часть единых языческих праздников Русалии, традиции празднования которых завязаны на вызове дождя для урожая. Весь этот период, вплоть до дня Ивана Купала, было принято дарить веночки русалочкам в лесу, чтобы приворожить суженого. «Считалось, если девушка не побоится в сумерках пойти в лес и повесить на дерево веночек в подарок для русалочки, попросив ее приворожить парня, то русалочка, в благодарность, выполнит эту просьбу», – отмечает Лузина.

Обряды с писательницей мы проводили также на Лысой горе, только уже другой, именуемой Замковой. Здесь прогулка по Киеву с Ладой Лузиной подходила к концу. Но перед этим, вместе с остальными участницами экскурсионной прогулки, корреспондент УНИАН (уже во второй раз) провела обряд избавления от ненужного – сожгла листок бумаги, написав все, с чем хотелось попрощаться. А после этого оставила тот самый веночек из вербы висеть на ветви дерева… для русалочки.

Магия Купала

Праздник Ивана Купала для наших предков был, прежде всего, праздником любви. Считалось, что в этот день бог огня Перун сочетается браком с богиней воды Макошь. «И в этом состоит дополнительная чудесность праздника. Ведь когда невозможное становится возможным – огонь сочетается с водой – может совершаться любое волшебство», – объясняет Лада Лузина.

Именно поэтому с Купала связано невероятное количество волшебных верований: и о том, что все травы волшебные, и о том, что деревья и звери умеют говорить…

«Классический символ Купала – огненное колесо, которое катится с пригорка в воду – лучше всего символизирует и передает свадьбу огня и воды», – добавляет писательница.

Впрочем, для современного человека, как не крути, Ивана Купала – это праздник единения человека с природой. Культуролог и организатор народных гуляний на Купала Диана Черная верит, что в наше время прогресса, технологий и стресса природа лучше всего «перезагружает». «В день Купала, как мы знаем, природные силы – на своем пике. Думаю, люди это чувствуют и с радостью идут отмечать праздник», – говорит она.

На своих мероприятиях Диана всегда проводит лекции об истории праздника, объясняет его смысл, рассказывает о том, что принято делать в этот день и ночь, а что – нет. К примеру, прыжки через костер – древний ритуал очищения. В старину верили, что огонь избавляет человека от недугов и неприятностей. «Наши предки были лишены скепсиса, присущего современному человеку, поэтому такие простые действия, как прыжки через огонь или купание в реке, имели для них исцеляющее действие», – говорит Диана Черная.

«Традиции с венками современным языком можно назвать фокусировкой цели. Вплетая цветы в венок, девушка символично обозначала определенным цветком то, чего ей хотелось бы – здоровье, достаток, любовь... Пуская венок в воду, она вручала природе свои надежды», – добавляет она.

Что касается запретов купальской ночи, то сейчас они звучат довольно странно. Например, нельзя было бить корову палкой, чтобы не пропало молоко, нельзя было не прийти к костру. Женщина, которая не пришла на гуляния, считалась ведьмой. «Нельзя было подбирать найденные вещи, одалживать и давать в долг. Считалось, что нечистая сила выходит из воды и может вредить людям, скоту. От всякой нечисти в этот день защищались травами», – объясняет культуролог.

Главные атрибуты современного купальского праздника – веночки из живых цветов, травы, костер, водоем рядом. На гуляния приходят мужчины и женщины самых разных возрастов. «Семейных пар немного, но, все же, они есть, берут с собой деток», – говорит Диана Черная.

«Кстати, в древние времена тем парам, которые не могли зачать ребенка, рекомендовали воспользоваться этой волшебной ночью. Силы земли и трав в эту ночь способствуют зачатию», – добавляет она.

Купальский секс

В свою очередь, этнограф Яна Яковенко отмечает, что вся символика Ивана Купала – глубоко сексуальная. Само по себе сочетание огня и воды – Купала и Марены – символический половой акт. «Купальское огненное колесо, которое спускается в воду, словно, оплодотворяет ее», – объясняет Яковенко.

«Именно после Купала начинает все плодоносить. Происходит объединение плодовитости земли с плодовитостью людской», – добавляет она.

Главные купальские обряды, по словам этнографа, также имеют сексуальный подтекст. «К примеру, когда сначала девушки бросают венки в воду, а ребята за ними плывут – это символ того, как парни погружаются в женские половые органы. Или традиция прыгать вместе через костер – девушки проходят через огонь, то есть мужскую энергию», – рассказывает Яна Яковенко.

Кстати, венки могли носить только невинные девушки. Замужние или те, у кого уже были половые отношения, должны были надевать платки. «И это тоже символ. Мужчины во время секса покрывали женское лоно – женщины потом покрывали головы», – подчеркивает этнограф.

Самый известный символ праздника – поиск цветущего папоротника – также имеет сексуальный контекст. «Раскрывшийся цветок папоротника обозначает женские половые органы. А поиск цветка папоротника связан с тайной, с оргазмом. Когда ходили в лес искать папоротник – это ребята с девушками уединялись и «искали его вместе»», – объясняет Яна Яковенко.

Для молодых супружеских пар купальская пора была периодом планирования секса для будущей беременности. «Если бы женщина с большим животом работала в поле весной или летом, то был бы большой риск потерять ребенка», – объясняет этнограф. А «зимние» новорожденные дети позволяли сохранить потомство – таким образом женщины могли и работать, и детей воспитывать.

В интернете много пишут о том, что именно купальской ночью девушки спешили лишиться невинности. Однако, этнограф Яна Яковенко придерживается иного мнения: «Возможно, так было в очень давние времена, но у нас не сохранилось таких этнографических данных. В целом, невинность у девушек проверялась после свадьбы. Если она не была девственницей, могли опозорить на все село».

При этом, женщины вполне могли бродить голыми ночью по полям. Но – не только купальской ночью. Обнаженность наши предки воспринимали по-особому. «Нижняя сорочка считалась продолжением тела. Снимаешь сорочку – открывается душа. Поэтому женщины могли ночью голыми собирать травы, чтобы душа могла попасть в потусторонний мир, общаться с травами и знать, какие именно травы помогают при заболевании», – рассказывает Яковенко.

По похожей причине, когда долго не было дождей, женщин могли обнаженными гонять вокруг села. Голышом и дом выметали… чтобы тараканы не водились.

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Как уже было ранее сказано, ночь с 6 на 7 июля считается ночью пробуждения времени. Эзотерик Игорь Мехеда подчеркивает, что стихия времени – основа всех других стихий, ведь все рождается из времени. Поэтому все желания, которые загадываются в эту ночь, обречены на исполнение. Наверное, стоит попробовать что-нибудь загадать. Пожалуй, в современном циничном мире капелька магии никому не повредит.

Ирина Шевченко