Актера Алексея Горбунова "сняли в Нацгвардию"
01:38, 04 декабря 2014Общество
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Известный российский актер украинского происхождения Алексей Горбунов отказался от участия во всех российских фильмах
Горбунов приступает к работе над украинским сериалом "Гвардия" / ВКонтакте
Об этом сообщил организатор украинского кинофестиваля "Молодость" Андрей Халпахчи, передает ТСН.
Зато Горбунов приступает к работе над украинским сериалом "Нацгвардия". В сети уже появилась шутливая картинка, где на фото Алексея Горбунова размещена надпись: "Сняли в "Нацгвардию".
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Отметим, что Алексей коренной киевлянин. Он родился и провел все свое детство на массиве Русановка. Заметим, что во время бурных событий в Украине актер неоднократно поддерживал украинцев и выступал против агрессивной политики президента РФ Владимира Путина.
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