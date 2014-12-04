Актера Алексея Горбунова "сняли в Нацгвардию"

Об этом сообщил организатор украинского кинофестиваля "Молодость" Андрей Халпахчи, передает ТСН.

Зато Горбунов приступает к работе над украинским сериалом "Нацгвардия". В сети уже появилась шутливая картинка, где на фото Алексея Горбунова размещена надпись: "Сняли в "Нацгвардию".

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Отметим, что Алексей коренной киевлянин. Он родился и провел все свое детство на массиве Русановка. Заметим, что во время бурных событий в Украине актер неоднократно поддерживал украинцев и выступал против агрессивной политики президента РФ Владимира Путина.